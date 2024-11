“Qué pena que Tomás caiga en eso”: Matthei sufraga y critica declaraciones del alcalde Vodanovic

La alcaldesa Evelyn Matthei llegó a su local de votación cerca de las 9:25 de la mañana para ejercer su derecho a voto. Luego de unas escuetas declaraciones ingresó a votar en la sede de Antonio Varas, a lo que siguió un punto de prensa a su salida.

“Me ha tocado conocer bien a Francisco (Orrego) y me ha llamado la atención lo disciplinado, lo estudioso, lo trabajador y lo serio que es“, señaló la carta presidencial de Chile Vamos respecto a su candidato a la gobernación metropolitana. “Y les puedo señalar que va a ser un gran gobernador de resultar electo, y que va a trabajar con todos”.

Asimismo destacó que desde el sector “hemos elegido muy buenas personas como candidatos. Y eso incluye también obviamente a Francisco Orrego, de quien me ha encantando la capacidad de trabajo, la seriedad y el entusiasmo que pone en todo lo que hace”. En esa línea señaló que, independiente de los resultados de los comicios de hoy, acompañará en la noche a su candidato, no obstante no lo acompañará a votar.

“Espero que gane y que estemos celebrando, pero de cualquier manera voy a estar al lado de él porque ha sido una persona increíble, con la cual hemos forjado lazos de amistad importante. Casi me rompe una costilla sí cuando me elevó después de la primera vuelta, pero realmente es una persona encantadora”, bromeó recordando la comentada imagen en la que el candidato de Chile Vamos le dio un efusivo abrazo que la levantó del suelo.

Consultada sobre los dichos del jefe de campaña de Claudio Orrego, Tomás Vodanovic ―en las que destacó la experiencia del actual gobernador en contraste con la del panelista de Sin Filtros, a quien acusó de denostar a la izquierda―, la alcaldesa expresó su lamento: “que pena que Tomás caiga en eso, me da pena, de verdad. No esperaba eso de Tomás Vodanovic“.

“Francisco “Pancho” Orrego es una persona que entiende claramente la diferencia entre un rol como polemista en la televisión, que el rol de Estado de ejercer un cargo público. Él es abogado de la Universidad de Chile y entiende perfectamente la diferencia”, hizo el límite Matthei, haciendo un llamado al alcalde de Maipú. “Tomás, no caigamos en ese tipo de ataques“.

Asimismo también dirigió sus dardos en contra del propio Claudio Orrego, de quien acusó su utilización de imágenes junto a alcaldes de derecha como un esfuerzo para confundir al público.

“Una cosa es trabajar con todos (…) y otra es utilizar las imágenes de los contendores para tratar de confundir al público. Lo que ha hecho Claudio Orrego es más bien lo segundo“, fustigó la edil de Providencia, de quien además destacó que no logró encontrar fotos similares pero con militantes del Partido Comunista.

“Es una pena, pero cada vez que esté junto con él voy a tener que saludarlo de lejos para que después no utilice mis imágenes en algo que a mi no me corresponde. En el fondo estoy molesta”, zanjó Matthei.