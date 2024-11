Roberto Neira (exPPD): “Para lograr procesos de paz tenemos que ponernos de acuerdo. Todos”

Fue el séptimo alcalde más votado del país, con 96.845 votos y el 53% de las preferencias, en los comicios del 26 y 27 de octubre pasados. Así, logró la reelección como independiente dentro del pacto oficialista, siendo el jefe comunal que puso fin, en 2021, a los 12 años que el actual diputado RN Miguel Becker estuvo en el cargo. Coincidentemente, esa es la misma cantidad de años que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, militó en el PPD, partido al que renunció en 2022 y que a su juicio “ya cumplió su ciclo”.

No fue una contienda fácil. Pese al triunfo obtenido en las urnas de la capital de La Araucanía, el alcalde Neira dice estar dolido por lo que considera como una acusación “grotesca” en su contra. Y es que tras una denuncia presentada por el desaforado diputado Mauricio Ojeda (exmiembro de la bancada del Partido Republicano), Fiscalía investiga el delito de lavado de activos y fraude al Fisco sobre su primera campaña.

La indagatoria comenzó en julio del año pasado tras la denuncia que ingresó Ojeda, quien entregó un audio en donde se menciona que el entonces candidato del pacto Contigo Chile Mejor recibió financiamiento de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) para la campaña política que realizó en 2021. Pero no solo eso.

En el audio, según antecedentes del caso publicados en la prensa regional, también se menciona que el exconcejal por Temuco habría financiado su campaña de 2021 con dineros provenientes del robo de madera y la “mafia china” en la zona.

El alcalde de Temuco, que reconoce que sí se juntó con Héctor Llaitul —pero en un contexto de diálogos previos a la Comisión para la Paz y el Entendimiento—afirma que las acusaciones del diputado Ojeda son falsas. Y, aunque señala que toda acusación tiene que ser investigada, declara que “en política no todo vale”.

En octubre, previo a las elecciones municipales, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, también reveló que siguen otras aristas y que tienen relación con cómo se obtuvo el audio, ya que se podrían constituir otros delitos.

Sobre su encuentro con el líder de la CAM —sentenciado en mayo de este año a 23 años de cárcel como autor de delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado—, sus reparos y preferencias de cara a la segunda vuelta regional, donde compite el actual gobernador, Luciano Rivas (Evópoli) y el exdiputado y exalcalde René Saffirio (exmilitante DC), y sus planes para los próximos cuatro años al mando de la Municipalidad de Temuco, Roberto Neira conversó con El Mostrador.

Desde su oficina en el Edificio Consistorial se puede ver la emblemática Torre Campanario, la Catedral de Temuco y el costado de la Plaza de Armas que da hacia la calle Arturo Prat. Es ahí donde el alcalde presentó la nueva estrategia integral de seguridad para la comuna y se tomó una comentada foto junto a un centenar de inspectores municipales. Esto es clave porque, según el edil, el tema de la seguridad es un ‘tabú’ dentro de la centroizquierda, y atribuye parte de su reciente triunfo electoral a una ‘captura de bandera’ del sector del frente, la derecha.

“La gente valoró que yo me posicioné como un alcalde transversal. Me dediqué a hacer la pega”, afirma Roberto Neira, quien también fue presidente regional del PPD.

Tiene varios desafíos para este nuevo periodo: la reconstrucción del Mercado Municipal, la remodelación de la Torre Caupolicán, entre otros. También tiene varios proyectos por delante, como las obras del Consultorio Amanecer y de la Escuela Especial Ñielol, y planea el traslado de la Cárcel de Temuco, que actualmente se ubica junto a cuatro emblemáticos establecimientos educacionales de la comuna.

-¿Cómo se llega al top ten de alcaldes más votados en una comuna y una región considerada bastión de la derecha?

-Primero que todo, lamento mucho que se perdió una gran oportunidad en Temuco de haber hecho una discusión en base a un programa, a ideas y proyectos. Yo, personalmente, terminé defendiéndome sobre una acusación falsa, sobre una campaña sucia, sobre una proliferación de mensajes a vecinos, mostrando estas noticias, tratando de desprestigiar mi honra, que me afectó profundamente y personalmente. Se acusa que el financiamiento de mi primera campaña provino de la CAM, de las mafias chinas y por el tráfico de madera. O sea, yo estaría en el peor de los mundos, y el Estado estaría completamente vulnerado si un alcalde es financiado por todos esos estamentos que están fuera de norma, de la legalidad. Entonces, es una acusación grave. Y, lógicamente, con todo lo que el Estado, la Fiscalía, las policías y el Gobierno han desarticulado a estos grupos en la región, yo ya habría aparecido hace rato en un mensaje o alguna cosa. Entonces se me acusó de algo falso.

-Pero la Fiscalía investiga

-Sí, efectivamente, la Fiscalía tiene que investigar, porque es parte del proceso. Toda acusación tiene que ser investigada. Yo tengo mi abogado, lógicamente y esperamos que esto no se vuelva a repetir, porque, como que nos hemos acostumbrado, y yo me quedo con la editorial de un medio de comunicación local que decía que “en política no todo vale”. No podemos caer en el todo vale. Hay que tener un grado de racionalidad cuando uno va a ser una acusación de ese calibre, al menos investigarlo, y yo creo que no caló en la ciudadanía, y aún así mantuve una gran aprobación, sobre el 52% de la votación, casi llegando a los 100.000 votos, es porque la ciudadanía me conoce, tiene confianza en su autoridad y porque también las mismas personas se dan cuenta de lo grotesco de la acusación.

Cabe mencionar que el empresario chino, Haitao Xi, presentó una querella por el delito de injurias, tras ser apuntado como una de las personas que financió con dinero de negocios ilícitos la campaña política del 2021 del alcalde Neira. Su abogado, Juan Pablo Fuentealba, también señaló a la prensa regional que se trata de imputaciones falsas y graves, ya que también se alude a la Embajada de China.

-Pero usted se juntó con Héctor Llaitul en 2021 —cuando aún no era buscado por la justicia—.

-No existió una reunión propiamente tal. Lo que pasa es que, en un minuto, la región y varios personeros públicos y privados, buscaron fórmulas para terminar con la violencia en la región, y eso es conocido. Inclusive, valientemente, los rectores de universidades, trajeron un organismo internacional, que es el Centro Nansen y que todavía sigue ejerciendo talleres y trabajo en nuestra región para la búsqueda del diálogo y el encuentro. Pero después también el Estado tomó una decisión que en un principio yo no estuve de acuerdo, pero ahora la valoro profundamente, el Estado de Excepción.

-Usted habló de un diálogo sin exclusiones en 2022, ¿lo sigue sosteniendo?

-Cuando uno es político tiene que buscar fórmulas para tratar de solucionar los problemas que afectan a los ciudadanos y ciudadanas. En un minuto, se trató de establecer diálogos entre diferentes actores en nuestro país y particularmente en nuestra región, y uno los valoró, y también intentó de alguna forma sumarse a esos diálogos, pero no dio resultado y el Estado también tuvo que asumir su rol, si son actos de delitos que afectan a la vida de las personas, a la propiedad y ejercen un terror en muchas personas. Y por eso en un minuto no estuve de acuerdo con la decisión del presidente Piñera del Estado de Excepción.

-Y, Héctor Llaitul, ¿es un actor válido en ese diálogo?

-Yo soy un amante del proceso de paz de Colombia. Creo que tenemos que avanzar en un Estado de Derecho, no permitir que grupos se separen de la democracia y procesos que esta establece. Pero para lograr procesos de paz tenemos que ponernos de acuerdo. Todos. Eso no significa ser más o menos valiente si nos sentamos a dialogar con los grupos que ejercen hoy acciones violentas. Pero hay que buscar los métodos.

En Colombia costó mucho y a nosotros también nos va a costar, pero pongámonos de acuerdo, por las personas, por la paz en la región, por la tranquilidad, para avanzar y para sacarla del último índice de pobreza y de todas las mediciones donde siempre estamos en los últimos lugares, tenemos que lograr un diálogo amplio.

-¿Le parece que ha sido exitoso el Estado de Excepción, renovado desde el 16 de mayo de 2022?

-En Temuco no tenemos situaciones tan complejas, pero cuando tú conversas con una persona que va a Victoria y tiene miedo que le paren el vehículo, que le quemen el camión o su casa o su campo, entonces uno dice, claro, hay otro problema, y hoy en día valoro que el Estado haya asumido una postura fuerte y haya desarticulado, a través de el Estado de Derecho, a través de la Fiscalía, las policías y el Estado, a estos grupos, pero también, por otro lado, lo único que me preocupa a mí del Estado de Excepción, es que los estados de excepción son de excepción, no se pueden establecer en una regla general. Entonces, ahí es donde nosotros como políticos, y sobre todo el Gobierno Regional, los alcaldes y los actores privados, tenemos que buscar alternativas, porque no podemos pasarnos una vida entera en estado de excepción, porque mejor entonces ahí lo que tenemos que hacer es legislar una regla general para la Región de Araucanía en base a la seguridad pública, en base casi a un Estado de Excepción, pero de norma general y eso lo que a mí como autoridad me ocupa hoy día, que el Estado de Excepción ha sido exitoso. Hoy la región es más segura, lo dijo también la Multigremial.

-¿Y estaría de acuerdo con un Estado de Excepción permanente? Pronto deberíamos conocer propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento

-Yo comparto con el senador Huenchumilla cuando dice este es un problema político. Es un problema político, el problema que vive la región, es de seguridad, también, pero ¿quién lo tiene que solucionar? ¿lo tiene que solucionar los militares? ¿lo tiene que solucionar Carabineros? Primero, lo debe solucionar el Estado y por eso yo estoy muy ansioso de esperar el informe que va a entregar el Presidente Boric respecto a cuáles son las propuestas que va a entregar el Estado, y ojalá que sea una política de Estado y no que cambiemos de gobierno y esta región cambie de gobierno, cambie los planes, y cambie las políticas públicas respecto a estos temas, porque al final nos pasamos de plan en plan y no tenemos una propuesta definitiva para buscar una solución para nuestra región.

-El Ministerio de Seguridad Pública está a un paso de ser Ley y con él llegarían Seremis y Departamentos Provinciales de Seguridad Pública, ¿qué le parece?

-A todo lo centralizado, a veces, le tengo un poquito de temor. Entiendo que la seguridad tiene que estar centralizada en varios aspectos, en este caso, en el Ministerio de Interior o el nuevo ministerio, pero si esto no viene con recursos y no viene con trabajo directo con las municipalidades, será un fracaso. Nosotros, para establecer una política publica municipal de seguridad, tuvimos que crear una asociación de municipios con Padre Las Casas.

Otro tema es el sesgo ideológico de muchos colegas, que son de la izquierda o centroizquierda, y dicen acá hay temas tabú para nosotros. Nosotros no tuvimos temas tabú. Seguridad. Nos plantamos con el tema seguridad y corrimos el cerco y quizás quitamos banderas al sector del frente que dice ‘estos temas son nuestros’. No. Nosotros tenemos un plan integral de seguridad. Cuando llegué a este municipio, me entregaron seis vehículos de seguridad, 26 funcionarios de calle, un dron, cero motos y seis bicicletas. Hoy día tenemos 24 vehículos, 126 funcionarios de calle, tres drones, 12 motos y 12 ciclopatrullas.

-Usted dejó de militar en el PPD y dijo que el partido ya cumplió su ciclo. ¿Volvería a militar en un eventual partido único del Socialismo Democrático?

-Comparto lo que planteaba el autor de una columna de El Mostrador que decía que la centroizquierda tiene que buscar un proceso de unión. Si es un proyecto único, un proyecto atractivo, un proyecto progresista, un proyecto que mire el futuro, no las rencillas políticas ni el área chica, si es un proyecto serio, amplio, pluralista y esencialmente democrático, podemos estar disponibles.

-¿Incluiria a la DC?

-Incluiría a la DC y al Partido Radical. Puede que al PS le cueste un poco más, porque tiene una historia de fondo. A lo menos, tenemos que buscar una federacion de partidos como lo hizo el Frente Amplio en Uruguay. Quizá no la union. Y el PPD es el que tiene menos que perder, porque fue un partido instrumental.

-¿No se siente cercano al Frente Amplio?

-No porque tenga algo contra el Frente Amplio. De la Universidad pasó a gobernar, y es una vuelta bastante más corta de lo que se pensó. Pero el Presidente Boric tuvo que decidir y al final tomó el camino de la centroizquierda, de la moderación, del progresismo y el Frente Amplio tuvo que aprender a gobernar. Porque el dicho ‘otra cosa es con guitarra’ si que es verdad. Como pasar de ser concejal a alcalde. Creo que el Presidente Boric entendió rápidamente y tuvo que gobernar con el Socialismo Democrático y eso le ha permitido tener gobernabilidad. La derecha lo logró, con Piñera, lo logró, nos guste o no, logró tener gobernabilidad, porque logró acuerdos de partidos para gobernar. Los partidos políticos son fundamentales en una democracia. Sin Partidos politicos no existe democracia.

-Lo dice como independiente…

-Cuando generamos animadversiones contra los partidos políticos, cuidado. Nunca he sido participe de que partidos desaparezcan, porque son los que tienen que generar la instancia de la búsqueda del poder a través de la institucionalidad. Yo fui independiente por un partido político, porque si creo en los partidos políticos. Pero lo que a veces a uno le cansa es que a veces los partidos políticos se pierden en discusiones que no son tan interesantes para la ciudadanía. Hay que fortalecer varios aspectos y evitar la enorme cantidad de partidos políticos. Hay que ponerle tope.

-¿Tiene candidato presidencial para el próximo año?

-Le ha tocado muy difícil a Carolina Tohá, pero le tengo estima porque valoro a autoridades que han sido alcaldes. También se lo valoro a Matthei. Me gusta que candidatos que suenan vienen del ámbito municipal.

-¿Y usted se ve como candidato?

-Cuento una infidencia, me dijeron tú tienes que ser senador. O sea, si tú vas ahora y no asumes o renuncias como alcalde, tienes más votos que todos los senadores. Yo dije: por ningún motivo, porque hay personas que confían mí. Yo me debo a mi gente, a los que votaron y no votaron por mi.

-¿Pero le gustaría?

-No me imagino que un político diga que no.