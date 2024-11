El día después del triunfo de Claudio Orrego: “La ciudadanía exige que dejemos las peleas chicas”

El gobernador reelecto Claudio Orrego llegó esta jornada al Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric. Tras el término de la instancia, dijo que se siente preparado para continuar trabajando en conjunto con todos los sectores, ya sea de oficialismo u oposición.

“La ciudadanía me ha puesto en una situación de mucha responsabilidad y humildad, dándome un respaldo inédito en la historia de los gobiernos regionales con más de 2.500.000 votos. Este mandato nos compromete a recuperar la ciudad para las personas”, dijo en un punto de prensa realizado en La Moneda.

En esa línea, agregó que no se define “como oficialista ni opositor. Competí contra la candidata del oficialismo en las elecciones pasadas, pero he trabajado con todos los alcaldes y alcaldesas de la región. Siempre apoyaré los proyectos que beneficien a los habitantes de la Región Metropolitana y, con la misma franqueza, cuestionaré aquellos que no me parezcan adecuados”.

”La ciudadanía exige que dejemos atrás las peleas chicas y nos enfoquemos en el bien común”, puntualizó Orrego. Fue en este punto en que recordó a su contrincante, el RN Francisco Orrego.

“La derecha se equivoca cuando privilegia liderazgos, confrontaciones, agresivos o incluso violentos. La gente no quiere más violencia, ni física, ni verbal. Chile necesita moderación, cooperación y diálogo. No somos enemigos, somos adversarios, y debemos priorizar el bien común por sobre las diferencias”, señaló.

Finalmente, Orrego descartó -por ahora- una candidatura presidencial, pese a que recapitalizó su opción presidencial con 2.5 millones de votos.

“Yo vengo terminando una campaña en la cual he dicho muchas veces, y lo voy a reiterar hoy día, que mi único plan es ser gobernador los próximos cuatro años. Yo agradezco a las personas que piensan en uno, pero habrá que buscar a otros liderazgos, hombres o mujeres, del mundo del progresismo para encabezar esa tarea, porque yo espero ser el gobernador de Santiago los próximos cuatro años”, cerró.