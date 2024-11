Mea culpa de Tohá: dice que salida de Monsalve debió ocurrir antes

La ministra del Interior, Carolina Tohá participó esta jornada en la sesión de la comisión investigadora por el caso Monsalve, en la que hizo un mea culpa de la actuación del Gobierno tras conocer el caso.

Al respecto, dijo que si bien señaló que la salida de Monsalve fue “el escenario más factible” desde el primer momento, hubiese sido mejor haber zanjado el asunto en la tarde del miércoles. “Claramente hubiera sido mejor tomar la decisión el miércoles en la tarde. Ya teníamos los elementos suficientes para tomar la definición”, señaló la secretaria de Estado.

Esto, según Tohá, “hubiera permitido dos cosas muy importantes: primero, que la resolución se tomara antes de que se saliera en la prensa; y segundo, que no se hubiera cruzado con la Comisión de Presupuestos, que sesionaba al día siguiente (jueves)”.

“La verdad es que el grueso de los elementos ya estaban a esa hora. Sabíamos la situación de la víctima, sabíamos que no había habido denuncias previas, sabíamos las diligencias que había hecho la Fiscalía, que ya nos mostraban que era una acusación y una investigación que tenía elementos de la plausibilidad. Entonces, esas horas efectivamente las debimos haber ahorrado. No la primera noche al tiro, pero sí la tarde del miércoles y ya era un momento suficiente”, explicó.

Jefa de gabinete sabía

Durante su exposición -en la que ha relatado una línea del tiempo sobre lo sucedido- aseguró que su jefa de gabinete, Pía Mundaca, tenía conocimiento de la denuncia de violación en contra del exsubsecretario.

“Le avisé al Mandatario que no estaba produciéndose la reunión que él había instruido, y en esa oportunidad me avisó que él lo había instruido ir al sur a que le avisara a su familia. En esa misma conversación, me instruyó que hiciéramos averiguaciones sobre la situación de la víctima, cuál era su condición, si estaba en resguardo, etc. En virtud de ello, para pedir más elementos, le puse al tanto de mi jefa de gabinete del antecedente de la denuncia, que hasta el momento no lo había contado, y que averiguara cuál era la condición de la víctima y una serie de elementos que eran necesarios tener presentes”, explicó.

En esa línea, tras haber sido informada de la situación por el director general de la PDI, Eduardo Cerna, Tohá puso al tanto al Presidente Gabriel Boric, quien a su vez instruyó que Monsalve se reuniera con él. Evento que ocurrió cerca de las 20:00 hrs.

Tras dicha reunión, “se comunicó (el Presidente) y me informó que instruyó a Manuel Monsalve, me dijo que quería que me reuniera con él durante esa misma noche. En esa misma conversación se empezó a hablar de la muy probable salida y de los primeros nombres que se empezaron a barajar para su reemplazo”.

Tohá también criticó abiertamente a Monsalve “de haber defraudado la confianza del Presidente y la del país completo. De haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad como fue la mañana del 23 de septiembre. De haber usado facilidades de su cargo de una forma imprudente para perseguir fines personales. Incluso en el caso que la Contraloría considere que ese uso no fue irregular desde el punto de vista administrativo, el uso del transporte para ir y volver del sur, de todas maneras es un uso imprudente e inadecuado”.