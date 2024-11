Los correos con que La Moneda afirma que fue el Presidente quien sufrió acoso sistemático

Este año se hizo popular en Netflix la serie “Bebé Reno”, la que trata sobre un hombre que es perseguido por una mujer vulnerable que se obsesiona con él. Este mismo año, en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric también podría ser el protagonista de la serie, ya que una serie de correos presentados por su abogado en medio de la denuncia por acoso sexual que pesa sobre el Mandatario busca aclarar que el verdadero acosado fue Boric.

Cerca de las 7:00 de la mañana de este lunes, el abogado de Boric, Jonatan Valenzuela aseguró que el Mandatario es “víctima de una situación de acoso sistemático”. Horas más tarde, el mismo Valenzuela confirmó que le entregó al Ministerio Público todos los correos electrónicos que le mandó la denunciante a su a su cliente, así como las escuetas respuestas del Presidente. En total fueron 25 correos los que la mujer le envió a Boric.

Dentro de los correos, que fueron revelados por Mega, hay varios en los que la mujer demuestra una obsesión por Boric, al tratarlo como a un “dios”, asegurando que quiere “vivir con él” y “morir por él”.

“Yo te amo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? Yo no soy A. Yo te necesito, tú eres Dios, tú mandas. Si hice algo mal, perdóname por favor. Pero, no crees que ya es suficiente de seguir maltratándote por los que no quieren creer. ¿No podemos ser felices, juntos en este planeta? Te ruego que tengas piedad de nosotros, por favor. No me dejes, yo quiero vivir contigo. Estar en la casa, como siempre he querido. Te amo”, dice uno de los correos, en particular fue enviado el 25 de febrero del 2014. “Te juro que lo único que quiero es estar contigo, vivir contigo, morir contigo y estoy hirviendo de amor”, agrega en otro de la misma fecha.

En otro, que data del 27 de febrero de ese año, la denunciante le pide que omita los anteriores correos: “Mi voluntad nunca ha sido en tu contra, son otros los seres que planean quitarnos de nuevo la vida. Allá ellos con su voluntad. Omite correos que te envié antes, por favor. Todos mis sacrificios han sido siempre para ti y espero seguir haciéndolo así, si tú me dejas, eres el único Dios que existe”. Este mensaje fue contestado por una respuesta automática de Boric.

Tras nulas respuestas del Mandatario, el amor cambió por odio y la denunciante elevó el tono, como constata este correo del 24 de mayo del 2014: “Gracias por arruinar mi vida maldito desgraciado”.

Un día después, envió dos correos similares: “Gracias por despreciar la vida” y “¿Eso sería para ti? ¿Un superocho? ¿Hasta dónde quieres llegar? Si estoy en esta situación es porque tú lo quieres. Despreciarme, abandonar todo por nada. Escuchar al resto y hacer lo que otros digan. ¡Qué cobardía de tu parte! El mundo está pies para arriba y claro, la gente no ve más allá de sus narices. Yo no me quiero morir y tú insistes en hacerle caso al resto. ¿Te quieres morir? Hazlo de una vez. Yo por lo menos voy a morir tranquila sabiendo que amé de verdad y que no he cometido ni un solo pecado. También sé que me has tratado como la peor basura de este universo, peor que una prostituta, ahora sería un superocho y con eso después de que me hayan quemado entera, la gente raya ahora la papa”.

Vallejo: denuncia “sin sustento”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que la denuncia por acoso sexual contra el Presidente Boric es una “sin sustento”.

“El propio abogado ha informado públicamente sobre el acoso sistemático que sufrió el presidente durante el 2013 y 2014”, agregó.

Sobre la demora en revelar esta denuncia, Vallejo descartó motivos electorales como acusó la derecha: “Ayer se decidió comunicar esto porque pasó un mes desde el último contacto con Fiscalía sobre este caso”.

El aprovechamiento en la derecha

Tras conocerse este lunes sobre la denuncia que pesa sobre el Mandatario, en redes sociales -principalmente X (ex Twitter)- la derecha y sus adherentes han comenzado a usar el hashtag #BoricAcosador.

Además del HT, han usado las redes sociales para expresar su opinión, como el caso del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast: “Por dos meses, el Gobierno ocultó una denuncia por acoso en contra del Pdte. de la República. Decidieron hacerlo público post elecciones. La máxima autoridad tenía el deber de transparentar este hecho al país que además fue previo al caso Monsalve. Quienes más sabían?”, indicó. Sobre los nuevos antecedentes revelados, aún no emite opinión.

En esa línea, la bancada republicana publicó un documento titulado “Carta abierta al Presidente de la República”, en la que señala que, más allá de los hechos con los que está vinculado, que se remontan al 2014, “queremos manifestarle el más enérgico rechazo a la decisión del Gobierno de ocultar esta denuncia a la opinión pública durante más de dos meses y por engañar a la ciudadanía, claramente motivado por un interés político electoral, hasta el dia siguiente de las elecciones”.

Desde la UDI, su presidente Guillermo Ramírez llamó a la “prudencia” de todos los actores políticos. “Aquí estamos hablando de una denuncia que es grave, estamos hablando de que el acusado es nada más y nada menos que el Presidente de la República y, por lo tanto, requiere la máxima prudencia por parte de todos los actores políticos de mirar esto con cierta distancia, dejar que la Fiscalía haga su trabajo, y que se esclarezcan los hechos”, sostuvo en conversación con radio ADN.