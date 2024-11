Vlado Mirosevic: resultados del domingo “alejan a Evelyn Matthei de La Moneda”

El diputado liberal y precandidato presidencial, Vlado Mirosevic, señaló que los resultados de las elecciones de gobernadores regionales alejan a la principal carta de la oposición, Evelyn Matthei, de sus aspiraciones presidenciales.

De las 16 regiones del país, recordemos, sólo 6 gobernaciones quedaron en control de la oposición. En las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, la Araucanía, Tarapacá, Ñuble, Los Ríos y Magallanes los gobiernos regionales quedaron en manos del arco que va de la izquierda a la centroizquierda.

“Fue un resultado mucho mejor de lo que se esperaba para las fuerzas del centro y de la izquierda“, destacó el diputado por Arica y Parinacota en conversación con El Mostrador, haciendo el énfasis en que esta elección fue binaria, “con sólo dos opciones, con gente que representaba culturas y proyectos políticos distintos”.

“Desde ese punto de vista el resultado es muy bueno, y que además da cuenta de que la aprobación o desaprobación del Gobierno no necesariamente se traspasa hacia la derecha“, celebró el diputado.

En esa línea calificó los resultado del domingo, en particular en la Región Metropolitana ―en donde Francisco Orrego no logró arrebatarle la gobernación al incumbente Claudio Orrego―, como producto de la “arrogancia de la derecha”.

“Que ha sido mala compañía en el pasado para las izquierdas”, admite también Mirosevic, “pero creo que es evidente que ese tono un poco revanchista, vengativo y arrogante que vimos en la derecha esta vez es algo completamente equivocado”.

Asimismo el precandidato presidencial remarcó que los resultados alejan a Matthei de cualquier aspiración presidencial: “hoy está más lejos de La Moneda que antes de la elección, antes del fin de semana“.

“Estamos hablando de que la desaprobación que el Gobierno tiene no necesariamente está disponible para ir y votar por un proyecto que representa la centroderecha, ni mucho menos la ultraderecha“, subrayó Mirosevic, en particular a la luz de que el Partido Republicano no logró ninguna gobernación en segunda vuelta.

Ante las proyecciones de la presidencial del próximo año, el diputado señaló que ve poco plausible una primaria amplia en la derecha que logre incluir a Republicanos. “No sé si Matthei tenga la capacidad de ordenar a la derecha“, zanjó.