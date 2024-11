Jorge Valdivia volverá a prisión preventiva: Corte de Apelaciones revocó su arresto domiciliario

Jorge Valdivia, exfutbolista de la selección chilena, volverá a prisión preventiva tras una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, realizada hoy por 1° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El exjugador, imputado por dos delitos de violación, había estado cumpliendo arresto domiciliario nocturno desde el 4 de noviembre, luego de que el 8° Juzgado de Garantía revocara su prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua, donde estuvo 14 días.

El cambio de medida se dio tras una solicitud de la Fiscalía y los querellantes, quienes argumentaron que el arresto domiciliario nocturno ya no era adecuado. En particular, se mencionó el supuesto incumplimiento de la medida, ya que el 21 de noviembre Carabineros no pudo verificar la presencia de Valdivia en su domicilio, ya que no atendió el timbre ni el llamado del conserje.

Valdivia, por su parte, alegó que no escuchó el timbre y presentó las cámaras de seguridad del edificio como prueba de que no salió de su departamento.

“Llevaba muchísimo tiempo sin dormir. Se durmió profundamente, fueron a las 4:30 de la mañana, y desafortunadamente estaba solo, no escuchó el timbrey no salió a abrir. Al día siguiente presentamos un escrito”, argumentó Paula Vial, defensora de Valdivia.

La audiencia, que se extendió por varias horas, incluyó alegatos de la defensa, que reiteró que las relaciones con las denunciantes fueron consensuadas. La Fiscalía, por su parte, presentó nuevos antecedentes, incluyendo resultados de exámenes toxicológicos relacionados con la primera víctima.

La Corte de Apelaciones, presidida por el juez Alejandro Rivera, falló por unanimidad a favor de cambiar la medida cautelar, destacando la relevancia de los nuevos antecedentes presentados. Con esta resolución, Valdivia volverá a cumplir prisión preventiva mientras continúa la investigación.