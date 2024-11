Subsecretario Cordero: gestión que informó a La Moneda de denuncia fue “de acuerdo a los mecanismos”

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, comentó el acceso que tuvo La Moneda a la denuncia por difusión de imágenes privadas en contra del Presidente Gabriel Boric. Esto luego de que el Ministerio Público anunciara la apertura de una investigación penal “por el eventual acceso ilegal o indebido a los antecedentes“.

El abogado del Mandatario Miguel Schürmann confirmó durante el día de ayer que accedió a la causa a través del SIAU (Sistema de Información y Atención a Usuarios de Fiscalía), plataforma que revisaría diariamente por información del Mandatario.

“Esto consiste en ingresar su RUT en el sistema desde una cuenta que no tiene causas del Presidente asociadas, se busca su RUT y el sistema arroja el RUC (rol único de causa) más reciente”, describió.

Dicha información fue respaldada por el subsecretario Cordero: “el Presidente de la República tiene mandato a uno de sus abogados para el seguimiento de las causas. El Ejecutivo ha sido claro sobre este punto, que es una gestión que han desarrollado los abogados: ellos fueron los que comunicaron a la Presidencia“, aseveró Cordero, descartando así una gestión directa desde Palacio.

En esa línea subrayó que la búsqueda por la que se encontró la información “se desarrolló de acuerdo a los mecanismos de búsqueda que ellos habitualmente desempeñan en el ejercicio de la profesión”.

Consultado sobre los reparos expresados entre abogados entendidos en el sistema de consulta, el subsecretario anotó que al respecto “al Gobierno no le corresponde anunciarse”, limitándose a aseverar el desempeño legítimo de la profesión de los abogados del Presidente.

No obstante, también hizo el punto técnico: “el abogado Schürmann ha explicado en detalle el día de ayer y a mi me parece que no hay que confundir ese mecanismo de consulta con un mecanismo de consulta pública. Creo que los abogados del Presidente han explicado en detalle la forma técnica en que lo han desarrollado y es la forma en que el Ejecutivo tuvo conocimiento de ello”.