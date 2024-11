Foro Internacional Antifascista declina de calificar como lawfare causa en contra de Daniel Jadue

En Caracas, Venezuela, se llevó a cabo esta semana el Foro Internacional Antifascista, con la participación de más de 800 delegados de más de 100 países. El evento, que se extendió por dos días, buscó sentar las bases de una Internacional Antifascista.

La sesión inaugural estuvo presidida por el canciller venezolano Yván Gil y el vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Rander Peña.

Durante el foro se planteó la posibilidad de incluir en la declaración final un capítulo denunciando el “lawfare” contra figuras políticas, incluyendo al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien actualmente está imputado en el caso Farmacias Populares. Esto impulsado por presentes del entorno del otrora jefe comunal, además de líderes latinoamericanos que le han respaldado anteriormente.

El grupo cercano a Jadue intentó que el documento final expresara solidaridad con el exjefe comunal del Partido Comunista, atribuyéndole ser un “preso político” del Gobierno chileno, como señala La Tercera. Sin embargo, los delegados socialistas en la instancia rechazaron esta interpretación, argumentando que en Chile no existen presos políticos y que las acusaciones contra Jadue son de carácter judicial y no político.

Roberto Ávila, militante del Partido Socialista chileno (quien saltó a la palestra pública como el primer abogado de la denunciante de Manuel Monsalve) señaló en conversación con citado medio que “en Chile hay separación de poderes y que el objeto de persecución contra Jadue no es político“. Además, subrayó que el Presidente Gabriel Boric no está involucrado en el proceso judicial contra el exalcalde y que “no podemos aceptar que se diga que en Chile hay presos políticos. En Chile hay una democracia“.

Finalmente, se acordó no incluir ninguna referencia a Jadue en la declaración final del foro, que se centró en la lucha antifascista a nivel global, sin abordar casos individuales de persecución política.