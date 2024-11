Hugo Herrera barre con Francisco Orrego: es un “maniquí” elegido por el “oligarca Carlos Larraín”

El filósofo y analista político Hugo Herrera analizó la figura de Francisco Orrego, el derrotado candidato de Chile Vamos para la gobernación de la Región Metropolitana, concluyendo que su figura es un “maniquí” que es manejado por el “oligarca” Carlos Larraín, miembro de la vieja guardia de Renovación Nacional.

Según Herrera, Orrego es una creación de Larraín. “Francisco Orrego, más allá de sus méritos, es algo bien parecido a un maniquí”, aseguró en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El analista explicó que la figura de Orrego ha sido diseñada para parecer lo que el sector político necesita en determinado momento. “Lo escoge un oligarca, Carlos Larraín, él se identifica como una persona humilde, pobre, meritocrático, de guayabera, teñidas tropicales”, señaló Herrera.

El filósofo también destacó la falta de autenticidad de Orrego, quien, según él, cambia de postura según lo que le convenga para ganar apoyo. “Después se viste de otra manera, aparece con posiciones muy radicales en el inicio, después si al público no le gustan las cambias”, dijo. Herrera lo describió como un “maniquí político”, que se adapta a los cambios según las circunstancias, pero sin una identidad sólida.

A pesar de las maniobras políticas, Herrera no tiene confianza en el impacto de Orrego en la política chilena. “Con maniquíes, claro, él puede cambiar en el futuro, la gente es libre de cambiar, pero hasta ahora los maniquíes no producen resultados, porque la gente no les cree”, afirmó el analista. Según Herrera, Orrego no logró captar el apoyo necesario para avanzar dentro de la derecha más dura.

El analista también comparó la votación de Orrego con la de Augusto Pinochet, subrayando que Orrego no sacó más votos que el dictador. “Francisco Orrego no sacó más votos que Augusto Pinochet, y eso es bien decidor. No se avanzó ningún punto en la derecha más dura”, aseguró Herrera.

Además, Herrera reflexionó sobre el tipo de figuras que el sector de Larraín ha levantado en los últimos tiempos. “Con maniquíes políticos tú no avanzas”, recalcó, subrayando que, a pesar de que a ciertos sectores de la derecha les pueda atraer la idea de tener personas que aparenten ser diferentes o disruptivas, como Orrego, esto no tiene un impacto real en los resultados electorales.

Por último, Herrera destacó el fracaso de la estrategia de la derecha para levantar figuras políticas genuinas. “Creo que es una muestra de un cierto fracaso político de un sector de la derecha que ya no tiene más recursos que levantar maniquíes”, concluyó.