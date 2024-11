Ministra Aguilera defiende ley corta ante críticas por devolución de cobros de las Isapres

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió al inicio del proceso de devoluciones masivas de cobros en exceso que las Isapres deberán realizar a sus afiliados, tras el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores.

Las aseguradoras ya han comenzado a enviar los correos informando a sus afiliados y tienen hasta hoy para hacerlo. Sin embargo, las primeras reacciones de los cotizantes no se hicieron esperar. La principal queja es la modalidad de pago: los menores de 60 años recibirán las devoluciones en cuotas mensuales que comenzarán en diciembre, y algunos usuarios acusan que recibirían incluso $1.000 mensuales.

Las Isapres tendrán hasta 13 años para saldar el total de los US$ 1.200 millones que deben a sus afiliados. Pese a esta larga espera, las aseguradoras también pueden ofrecer un “pronto pago” con una tasa de descuento, aunque no todas han optado por esta opción.

En conversación con Emol, Aguilera reconoció la dificultad de la ley corta, especialmente considerando el riesgo de quiebra de las Isapres. Sin embargo, destacó que “se ha cumplido con el objetivo de permitir que se dé cumplimiento a la sentencia y que a la vez se mantuviera la estabilidad del sistema“, asegurando que el fallo de la Corte Suprema era difícil de concretarse. Asimismo, aseguró que el desafío fue lograr un balance entre las devoluciones y la continuidad del sistema de salud.

Sobre la controversia por los plazos de devolución, la ministra afirmó que “fue difícil llegar a un acuerdo a nivel del Congreso”. No obstante, también aseguró que la mayoría de los beneficiarios serán personas mayores, quienes recibirán plazos razonables.

“Es cierto que en las personas que son bajo esa edad son plazos prolongados de pago. Se les otorgó la posibilidad a las isapres de implementar un pronto pago y que se aplicara algún descuento para pagar en un solo momento. Entiendo que no todas optaron por ello“, señaló la titular de Salud, quien defendió esta modalidad, señalando que muchos usuarios encuentran entendible que se les pague de una sola vez en casos de cantidades pequeñas, “y no estar ahí en cuotas pequeñas a través del tiempo, que como que no lo entienden tanto“.

En esa línea subrayó el esfuerzo que realizaron en el Ejecutivo para “hacer un proyecto de ley que permitiera dar cumplimiento a la sentencia, y efectivamente resguardar la continuidad de la atención dada la dependencia que existe de las clínicas y los prestadores privados de las isapres”.