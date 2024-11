¿Volverías con tu ex?: militantes históricos que renunciaron a la DC conversan la opción del retorno

Hace un par de semanas, el exministro de Hacienda de Eduardo Frei Montalva, exsenador y expresidente de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar, considerado un diestro en los buenos oficios, conversó con “cinco o seis” militantes históricos de la falange que renunciaron a la colectividad. El tema central del diálogo era generar un ambiente que facilitara explorar el regreso a la DC de dirigentes que renunciaron, tras décadas de militancia, por diferencias con sus camaradas, y la idea de una reconciliación.

Entre quienes participaron del diálogo con el exsenador Zaldívar estaban Jorge Burgos y un par de diputados del recientemente formado Partido Demócratas, que preside la senadora Ximena Ríncón (ex-DC).

“Un reencuentro entre camaradas me parece bien. Cuando el hijo pródigo regresa, su padre lo recibió con una fiesta”, comenta Andrés Zaldívar a El Mostrador, citando la parábola del Evangelio de Lucas.

Y luego agrega: “Es un tema que hay que ver y hay que hacer un ambiente para que así sea. Habría que buscar un mecanismo, puede haber personas sentidas, por lo que hay que ser muy prudentes”.

En el partido de la “revolución en libertad” el 2018 comenzó un éxodo masivo de dirigentes de larga trayectoria que aún no termina, lo que ha estado motivado por cuestionamientos a una alianza con el Partido Comunista y divisiones para definir un candidato presidencial de sus filas.

Las primeras renuncias que generaron polémica en la tienda fueron las de Gutenberg Martínez y Soledad Alvear tras más de 50 años de militancia. Luego se sumaron otros dirigentes, como René Cortázar, Claudio Orrego, Ignacio Walker, Ximena Rincón, Matías Walker, Jorge Burgos, Fuad Chahin, Joanna Pérez, José Miguel Calisto y, recientemente, Jorge Correa Sutil.

En entornos privados y reuniones sociales algunas figuras como Jorge Burgos, Fuad Chahin y Gutenberg Martínez han expresado su nostalgia por la DC.

Por ejemplo, dirigentes señalan que en un reciente encuentro de excamaradas con militantes, el exministro del Interior Jorge Burgos manifestó que no descarta un regreso al partido, comentando que “soy de la DC y moriré siendo de la DC”, evidenciando un fuerte apego emocional a la historia de la colectividad y a sus principios.

Este sentimiento de pertenencia parece ser común entre otros exmilitantes que, aunque se alejaron, no se despojaron de su identificación con la Democracia Cristiana y el legado de tres mandatarios de la falange.

Jorge Burgos, consultado por El Mostrador sobre si ha evaluado volver a la DC, afirmó que estaría dispuesto, pero con algunos requisitos: “Lo haría si la Democracia Cristiana toma la decisión política de reconstruir una alianza política de centroizquierda con consecuencias parlamentarias y presidenciales”, dijo el también exdiputado.

Víctor Maldonado, analista político democratacristiano y exsecretario nacional del partido, explica que muchos militantes se fueron por la idea de que se apoyara una Constitución de izquierda, pero agrega que ahora, al ver que partidos como Demócratas se han acercado a Republicanos, varios exdirigentes exploran la idea de volver o de formar una federación de centroizquierda similar a lo que fue la Concertación y que apunte a la moderación, en vez de los extremos.

“Hace poco fui a un encuentro de la Democracia Cristiana Universitaria de los años 70 y 80. Había una serie de dirigentes y la mayoría ya no militaba en la DC. Sin embargo, el tiraje emocional de haber compartido las luchas estudiantiles contra la dictadura es muy fuerte y el encuentro fue un éxito. Todo el mundo estaba emocionado, había militantes desde el Frente Amplio, como Yerko Ljubetic, a los de Amarillos y Demócratas. (…) Una de las cosas que surge en las conversaciones es la idea de una federación socialdemócrata y socialcristiana”, comenta Maldonado.

A lo anterior se suma una cita por Zoom donde militantes DC y ex-DC se reunieron a escuchar un análisis de los resultados electorales que organizó Gutenberg Martínez. Según asistentes, su interpretación estuvo centrada en cómo le fue al centro político en este último episodio. En la cita también fue mencionada la idea de una federación de partidos o un regreso a la Democracia Cristiana. Otros agregan que también ha influido en ese debate la idea de que los partidos que no tengan un 5% de representación no podrían llegar al Congreso.

“Eso (volver al partido) depende más de la DC que de mí”, comenta el expresidente de la tienda, exdiputado y exconvencional Fuad Chahin, quien también se muestra partidario de explorar una federación entre partidos de centroizquierda e independientes de centro para construir un proyecto político.

“Si te fijas, el electorado votó por la moderación en las últimas elecciones, creo que un partido de centro como la DC es un factor de equilibrio y gobernabilidad. (…) Ser un puente. Si hay una idea de hacer eso, yo estoy dispuesto a analizarlo, pero hoy día estoy muy contento y muy tranquilo con mi decisión de ser independiente”, asegura Chahin.

Y agrega: “Una federación, donde se invita no solo a partidos, sino que a personas independientes, a movimientos políticos, que de alguna manera nos saquen del empantanamiento, que incluya a quienes queremos que el país avance sobre la base del entendimiento, donde es fundamental el crecimiento económico para avanzar en justicia social, y no al revés (…), no enredados en las disputas personales, sino que efectivamente buscando construir un espacio colectivo, pues, yo estoy disponible a poder evaluar, volver a militar (…). Hay gente que comparte ese diagnóstico, de que el espacio está un poco abandonado”, indica.

También hay opiniones más distantes. El exsenador y excanciller Ignacio Walker, aunque sigue participando en algunas actividades relacionadas con la DC y pese a que quienes lo conocen de cerca afirman que su conexión con la tienda permanece intacta, aseguró que “no he pensado en regresar a militar” al partido.