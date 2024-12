Directora de Inria Chile: “La IA es solo comparable con el descubrimiento del fuego”

“La inteligencia artificial es la gran revolución que ha experimentado la humanidad, solo comparable con el descubrimiento del fuego”. Así de clara sobre el presente y futuro de la IA de Nayat Sánchez-Pi, directora de Inria Chile, una extensión del prestigioso Instituto francés de investigación en ciencias y tecnologías digitales y que ahora se convertirá en un centro binacional para el desarrollo de la IA.

Graduada en Ciencias de la Computación por la Universidad de La Habana y doctora en Inteligencia Artificial por la Universidad Carlos III de Madrid, Sánchez-PI es miembro también del directorio de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), del directorio del CRT+IC, experta de la Global Commission on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain, y miembro de la Alianza para la Gobernanza de la IA del Foro Económico Mundial.

– Desde su visión, como directora para Chile del prestigioso Instituto francés de investigación en ciencias y tecnologías digitales (Inria), ¿es efectivamente Chile el líder de América Latina en Inteligencia Artificial?

– Así es. Y yo diría que esto se da en dos niveles. No basta con tener voluntad política, ni con tener algunas capacidades. Si las dos cosas no confluyen, no hay liderazgo. Creo que en Chile, desde hace unos años, se ha estructurado muy bien el ecosistema de inteligencia artificial. Ser líder en inteligencia artificial es directamente proporcional a la inversión que se haga en IA. La inversión, en primer lugar, es en ciencia y después en todas las estructuras habilitantes que la inteligencia artificial necesita para su desarrollo, y para ello se requiere voluntad política. En el caso de Chile, estas cosas confluyen, están bastante estructuradas y sobre todo tienen una visión muy de futuro en términos de ocuparse de los desafíos globales hoy de la inteligencia artificial. Ahora bien, hay una brecha importante cuando comparamos a Chile ya Latinoamérica con otras regiones, y esa brecha es el que hay que estrechar.

– ¿Cómo se manifiesta esa brecha y cuál es el camino que se está recorriendo para estrecharla?

– Hay una brecha histórica en Latinoamérica, también en Chile, con relación a los recursos habilitantes de la inteligencia artificial. En primer lugar, los datos. Pero no hay datos de ningún tipo. Tienen que ser bien curados, bien estructurados, que representan sin sesgo algunos dominios. Necesitamos infraestructura de cómputo, que es distinta de tener centros de datos, que es infraestructura para almacenar los datos. Hace falta también generación de conocimiento propio en Chile. No basta solamente con bajar el algoritmo de código abierto, que está bien, pero hasta un límite. Hace falta, entonces, capacidad interna para poder generarlo desde acá, desde Chile. Y luego hace falta, por supuesto, talento. Y aquí creo que Chile tiene una posición de liderazgo desde hace unos años, que es bastante relevante. Aparte de eso, hay temas de resolución de conectividad, porque no podemos hablar de inteligencia artificial si a la gente no le llega internet a sus casas. Para cerrar esa brecha no hay que querer ser una potencia como Estados Unidos o China, no debería ser la aspiración que nos mueva desde Latinoamérica. Probablemente, para cerrarla, hay que estar a la mitad. Y para eso hay que persistir sobre las bases de encontrar socios estratégicos de confianza, para efectivamente subir el nivel y acortar esa brecha de manera que se pueda transitar dignamente en esta revolución de la IA.

– ¿Cómo se ha dado esta colaboración de Inria en Chile, que entiendo lleva 12 años?

– Efectivamente, Inria llegó a Chile en 2012 a propósito de una llamada a centros de excelencia internacionales para que se instalen en Chile, a través de una visión bastante innovadora que tuvo la Corfo y el Ministerio de Economía, en ese momento, el Ministerio de Ciencia no existía. El ecosistema chileno era distinto hace 12 años, era un ecosistema tecnológico todavía incipiente, y realmente el objetivo de aquel programa era que estos centros transmitieran buenas prácticas por capilaridad, con buenos conocimientos. Hay que precisar que Inria es un instituto público nacional en Francia que tiene dos tutelas. Tiene el Ministerio de Investigación Superior y Educación, y además el Ministerio de Economía. Y esto es así porque Inria es un instituto que hace investigación de primer nivel, de hecho, es líder en Europa en todo lo que son los temas digitales y, por supuesto, también en inteligencia artificial. Pero también tiene el Ministerio de Economía como tutela, porque lo que se quiere desde el día uno es que esta institución nacional responde a los beneficios sociales y también económicos del país. Acá tenemos una misión del Estado que cumplir, y esas son las prioridades.

– En términos concretos, ¿cómo se ha traspasado o materializado esa misión social de Inria en Chile?

– Inria, por ejemplo, ha sido un actor preponderante dentro de la creación de Internet. Aquí hay un dato interesante sobre la conexión de Chile al extranjero. En Chile había una especie de intranet nacional, pero la primera conexión que tuvo Chile al extranjero en internet la hizo a Francia, y la hizo Inria, porque fueron los investigadores de Inria quienes apoyaron esto. Y el primer correo electrónico que se envió desde Chile hasta el extranjero fue a Francia y fue a Inria. Esto explica cómo se ha dado esta relación con Chile, que es algo de larga data en esta colaboración tecnológica. Inria Chile es el único centro que tiene Inria fuera de Francia. Esto no existe en otro país como centro de investigación. En estos años, 830 investigadores han trabajado con nosotros en más de 230 proyectos.

– Y ahora, con la creación de este nuevo centro binacional, anunciada hace pocos días por el presidente Macron en su visita oficial a Chile, ¿cuál será el paso siguiente, cómo evolucionará esa colaboración?

– Hemos hecho muchísimas cosas en estos años y es por eso que nos hemos vuelto a sentar en la mesa con el Gobierno de Chile después de 12 años para ver cómo podemos hacer evolucionar esta relación. Hay que entender que esto ha sido también un financiamiento de ambos lados, el lado francés y también el lado chileno, para formar personas, contratar personal y crear todos estos programas. Lo bueno de este nuevo acuerdo es que nos ha sentado nuevamente a conversar en términos estratégicos, porque el ecosistema chileno también cambió. Ahora se creó una estrategia nacional en Chile, en la que Inria Chile participó, y que, por cierto, está bastante inspirada en la estrategia nacional francesa. La idea de este acuerdo es poder conectar ambos ecosistemas de inteligencia artificial, el francés y el chileno, a través de las patas internacionales de sus planos nacionales de inteligencia artificial. Inria Chile tendrá el mismo rol que en Francia: ser un instituto nacional de investigación y además tener una misión del Estado que es coordinar el Plan Nacional de Inteligencia Artificial.

– En términos de desarrollo, ¿cuáles son los proyectos de frontera que están desarrollando desde Chile?

– Primero hay que decir que nosotros hacemos investigación en todo lo que son las ciencias de la computación y las matemáticas aplicadas, y esto incluye simulación, optimización, control, interacción humano-computador, software, Internet de las cosas y, por supuesto, inteligencia. artificial. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial no estamos hablando de aplicaciones, sino del desarrollo del propio estado del arte de la inteligencia artificial. Desde que llegué a Chile, nuestro trabajo se concentra bastante en cómo utilizar la inteligencia artificial para el bien común.

– Por ejemplo…

– Te puedo mencionar varias cosas. La primera es el uso de la inteligencia artificial para la comprensión del cambio climático a través de la comprensión de los océanos. Y aquí tenemos un proyecto franco-chileno que lideramos desde Chile. Este es un problema global, y lo más relevante es que lo lideramos desde Chile. Para ello tenemos financiamiento desde Francia, adicional al financiamiento de Basal que recibimos todos los años, que ha sido de 1,5 millones de euros. Montamos un consorcio con equipos de investigación de Inria Francia, liderado por nosotros en Inria Chile, y con investigadores de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. Y tenemos resultados muy interesantes que muestran, por ejemplo, la relación entre la temperatura y la biodiversidad de los océanos. Esto está muy ligado a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Tenemos ejemplos como aplicaciones concretas que tienen que ver con la clasificación de Placton, en el océano. Y ello lo hacemos con un equipo completamente interdisciplinar, no solamente habemos como científicos de la computación, sino además matemáticos, cientistas políticos, oceanógrafos, biólogos marinos, o sea, un consorcio súper grande, porque en el fondo es un problema completamente interdisciplinar, necesita gente también de todos los dominios para identificar un poco esta relación compleja, entre el océano, el cambio climático y la inteligencia artificial.