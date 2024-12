Ley “antispam” sigue marcando ocupado tras llamado de sindicatos y retraso legislativo

Las quejas provenientes de usuarios molestos por las llamadas publicitarias no consentidas se han multiplicado considerablemente en los últimos años. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) cuenta con una herramienta que recibe reclamos “antispam“, pero esta no ha sido suficiente. Por ello, un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados en 2022 busca hacer frente al problema. Sin embargo, al lento avance de la iniciativa se suma la preocupación de los sindicatos de las compañías de telecomunicaciones por el impacto que la norma podría tener en el mercado laboral.

Según datos del Sernac, de 2020 a 2023, se pasó de más de 84 mil solicitudes en su sistema “no molestar” a más de un millón 200 mil. Y el número sigue creciendo, de acuerdo al servicio, con un importante nivel de incumplimiento de las empresas respecto de la norma vigente. Para el diputado Gonzalo Winter (FA), impulsor de la iniciativa “no me llames” en el Congreso, son las empresas las que no deberían llamar, no los usuarios reclamar.

El proyecto del parlamentario frentemplista, actualmente en segundo trámite, propone multas de más de 66 millones de pesos, de no existir “consentimiento expreso” para recibir llamados telefónicos o mensajería instantánea con objetivos publicitarios de proveedores; además, se incluye regulación ante cobranzas.

La Comisión de Economía de la Cámara Alta, presidida por el senador del Partido Republicano Rojo Edwards, cuya colectividad se opuso al proyecto en la Cámara Baja, será la encargada de analizar el proyecto “pronto”. Sin embargo, aún no hay una fecha definida para su discusión. Mientras tanto, trabajadores de las telecomunicaciones y call centers hacen un llamado al Ejecutivo para reconsiderar la ley.

Advierten pérdida de más de 30 mil puestos de trabajo

La semana pasada, el sindicato de trabajadores de compañías de telecomunicaciones (Sincotel), junto con representantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de los call centers, se reunió con un equipo del Ministerio del Trabajo para solicitar que el Gobierno reevalúe la pertinencia del proyecto. Advirtieron que la promulgación de la ley podría afectar a cerca de 32 mil trabajadores del sector de telecomunicaciones. Esto resulta especialmente preocupante, recalcaron los trabajadores, dada la necesidad de diseñar y facilitar incentivos para la generación de empleo.

En ello coincide la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), quien comentó que, pese a la caída de la tasa de desempleo reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el viernes pasado, “sin duda todavía tenemos mucha gente sin empleo”.

Carmen Miranda, representante de Sincotel, planteó que este proyecto de ley, junto con las recientes acciones del Sernac para limitar la televenta, “además de precarizar la oferta laboral, también puede limitar la libertad de los usuarios para elegir”. A su juicio, la iniciativa parlamentaria “discrimina a aquellos usuarios y adultos mayores que no se informan o adquieren servicios por canales online, y mantiene las cuotas de mercado existentes de las compañías de telecomunicaciones dominantes”.

Jorge Castillo, dirigente del sindicato de Entel PCS, y Keila Hervias, dirigente sindical de la compañía GTD, enfatizaron la necesidad de que el Ministerio de Trabajo pueda informar tanto a Sernac, Subtel y parlamentarios, “respecto del impacto de decisiones que podrían afectar negativamente no sólo a los trabajadores, sino también a consumidores”.

Desde el Ministerio del Trabajo acordaron generar una reunión con la ministra Jara y los dirigentes sindicales durante la próxima semana. Se había acordado un encuentro con la secretaria de Estado la semana pasada, pero se suspendió. Desde la cartera señalaron a este medio que primero van a recabar información respecto a la ley para, con más información, volver a hacer otra reunión con más antecedentes en la mano.

Reconvertir puestos de trabajo

Al diputado Víctor Pino, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, a la que también pertenece el diputado Winter, le parece comprensible la preocupación de los trabajadores de call centers y del sector de telecomunicaciones ante la posible pérdida de empleos debido a la “ley antispam”. Sin embargo, consultado por El Mostrador, señaló que “lo fundamental aquí es que las empresas adapten sus prácticas para respetar la privacidad de las personas”.

El diputado Pino, militante del partido Demócratas, sostuvo que nadie debería recibir llamadas reiteradas que interfieran con su tranquilidad. Por eso, cree que es el momento para que esas mismas empresas “reconviertan estos puestos de trabajo, hacia un modelo en donde las llamadas sean consentidas por los clientes, enfocados a mejorar los servicios de atención telefónicos, en lugar de insistir con ofertas que terminan siendo invasivas”.

“Confío en que esta ley será una oportunidad para modernizar el sector, protegiendo tanto a los trabajadores como a los usuarios”, sentenció el parlamentario.

Prioridades

Cuando la ministra del Trabajo se refirió a las cifras entregadas por el INE respecto al mercado laboral, remarcó que tanto el sector público como el privado tienen que trabajar colaborativamente en la reducción del desempleo. En esa línea, manifestó que “es muy importante, en el marco de los anuncios hechos por el Presidente Gabriel Boric, el impulso a la inversión pública el próximo año, y el avance de los proyectos de permisología”

Este último punto es la prioridad para los senadores de la Comisión de Economía y la razón por la cual tampoco han podido estudiar en profundidad el tema de la ley “antispam”. Fuentes cercanas a la instancia parlamentaria afirman que hay voluntad para tramitarlo, pero eso no va a ocurrir antes de que se vea la permisología —la burocracia que se requiere para desarrollar un proyecto en Chile—.

El proyecto de ley de permisología que se sigue tramitando en el Senado también es una prioridad para el ministro de Economía, Nicolás Grau. “Si vamos a llegar a un consenso lleguemos rápido, porque es un tema urgente. El Presidente nos pidió sacarlo en enero y como vamos, no será así”, manifestó la semana pasada en Radio Duna.

El diputado Winter no ha respondido a los llamados de El Mostrador. No obstante, ha expresado en varias ocasiones su molestia por la demora en el proyecto.

Ante las consultas de este medio, senadores respondieron que no se pronunciarán sobre el tema hasta que sea revisado por la comisión.

El proyecto “antispam”

Se trata de dos mociones (boletines 15610 y 16041) refundidas y aprobadas en la Cámara Baja. La primera la presentó el diputado Winter y la suscriben Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL), Mercedes Bulnes (IND), Lorena Fries (FA), Javiera Morales (FA), Maite Orsini (FA) y Marcela Riquelme (FA).

La segunda, sobre cobranzas, la impulsó el diputado Héctor Ulloa (IND). La firman Jaime Araya (IND), Carlos Bianchi (IND), Raúl Soto (PPD), Cristián Tapia (IND), Mónica Arce (IND), Marta González (IND), Carolina Marzán (PPD), Helia Molina (PPD) y Camila Musante (IND).

El objetivo es resguardar a los consumidores de las llamadas publicitarias de los proveedores acerca de las cuales no han manifestado su consentimiento en recibirlas. Asimismo, hacer identificable estas comunicaciones, así como las de cobranzas extra judiciales. Para sus fines, se modifica la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

El proyecto agrega un nuevo derecho para los consumidores. Este apunta a “no recibir llamados telefónicos o mensajería instantánea con objetivos publicitarios de proveedores a menos que exista consentimiento expreso para aquello”.

Se determina que toda comunicación promocional o publicitaria realizada mediante llamados telefónicos o mensajería instantánea “deberá contar con el consentimiento previo, expreso y específico del destinatario”. Esto se manifestará a través de una declaración escrita o de un medio electrónico equivalente. También por un acto afirmativo que dé cuenta, con claridad, de la voluntad del titular.

El incumplimiento de la mencionada norma se sancionará con una multa de hasta 1000 unidades tributarias mensuales.

Se especifica que no se podrá obtener el consentimiento del destinatario cuando el proveedor haya iniciado el contacto telefónico.

Se remarca que “el consentimiento no será libremente otorgado cuando el responsable lo recabe en el marco de una celebración de un contrato”. Así, se exige que este se obtenga con posterioridad a su celebración.

Derecho a retracto y cobranzas

Se indica que el consumidor puede revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento y sin expresión de causa. Para ello, utilizará medios similares o equivalentes a los empleados para su otorgamiento o en una plataforma digital claramente visible en la página web del proveedor.

Las comunicaciones enviadas por escrito deberán indicar su materia o asunto. También, la identidad del remitente y una forma expedita en la que el destinatario pueda solicitar la suspensión de estas. Una vez solicitada la suspensión, el envío de nuevas comunicaciones quedará prohibido.

Se establece que “el máximo de contactos telefónicos, visitas u otras actuaciones de cobranzas permitidas por semana, deberán ser entendidas respecto de una determinada deuda, independientemente si la gestión ha sido realizada por el proveedor del crédito o por una empresa de cobranza extrajudicial, indistintamente”.

El contacto “deberá efectuarse mediante un número telefónico u otra fuente que sea reconocible o identificable previamente por el usuario’’.

Durante su discusión en la Cámara de Diputados, la mayoría de las opiniones fue en apoyo al proyecto. Se observó que las llamadas publicitarias traspasaron todo umbral de tolerancia. De hecho, se informó que esta práctica abusiva se constata por las más de mil 300 millones de llamadas spam al año.

Se resaltó que los más cautivos son los adultos mayores, quienes, esperando por ejemplo una llamada del consultorio o desconociendo tecnologías de bloqueo, responden una y otra vez a sus teléfonos, afectando con ello su vida cotidiana y su tranquilidad.

Pero también hubo quienes alertaron que se debería mantener otros canales de comunicación. Según plantearon, permitiría a las pymes tener estrategias de publicidad que hagan peso a las grandes compañías. Empero, en contraposición, otros señalaron que no son las pymes las que incurren en estas prácticas abusivas. “¿Quién ha recibido llamadas publicitarias de la panadería de la esquina?”, cuestionó un legislador.

A la hora de las votaciones, la idea de legislar se aprobó por 121 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. Luego, en tres votaciones separadas se respaldó el articulado, permitiendo su paso al Senado en los mismos términos propuestos por la Comisión de Economía.