Undurraga (Evo) pide aprobar reforma al sistema político: “Esto no es una pyme para cuatro gatos”

El diputado Evópoli Francisco Undurraga se mostró a favor del proyecto de parlamentarios de la UDI, RN, el PS, el PPD y Evópoli, que busca una reforma constitucional al sistema político. Con esto, solo los partidos con al menos 5% de los votos a nivel nacional pueden tener representación en la Cámara de Diputadas y Diputados, con la excepción de colectividades que obtengan mínimo 8 parlamentarios.

“Nosotros primero tendremos que trabajar para que nuestras ideas al menos tengan el 5%,” indicó Undurraga en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. “Si no somos capaces de entusiasmar a la gente con las ideas liberales del centro derecha, significa que no tiene sentido.”

El diputado resaltó que la política no debe ser una “pyme particular de cuatro gatos”. “Yo fui empresario y tuve una pyme, y muy orgulloso de la misma, pero este no es un negocio privado. Esto tiene que ser capaz de aunar fuerza de tal forma que sea efectivo,” dijo, haciendo hincapié en que los partidos deben tener una representación significativa y no limitarse a intereses pequeños.

Undurraga también se refirió a su propia experiencia electoral, destacando que él mismo superó el 5% en sus votaciones, “no solamente la vez pasada, sino la anterior también”. Aclaró que no se trata de tener trabajo solo por su rol parlamentario, sino de tener la capacidad de influir en las decisiones del país. “Si no tenemos un mínimo de adhesión, una mínima cantidad de parlamentarios para poder influir en las mismas, ¿qué sentido tiene estar?”

En cuanto a posibles alianzas, Undurraga opinó que sería interesante considerar una conversación dentro de la centro derecha para analizar la viabilidad de fusionar los partidos en un solo bloque. “A lo mejor sería interesante ver la potencialidad de que, en vez de tres partidos, sean dos partidos: un gran partido de centro derecha con variantes conservadoras, liberales, reformistas, etcétera”, comentó.

A pesar de su discrepancia con el Frente Amplio, Undurraga destacó su esfuerzo por unir a los partidos en un solo bloque y sugirió que la centro derecha podría seguir un camino similar, creando un solo gran partido con variantes conservadoras, liberales y reformistas, al estilo del Partido Popular de España.