Economista Paul Fontaine: “No encuentro que este Gobierno haya sido malo”

El economista Paul Fontaine defendió la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric, a pesar de las críticas de varios empresarios. Según Fontaine, “el hecho del Presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la manera en que se refirieron los temas y a un posible acuerdo en que la diferencia que están planteando realmente marginal entre un 25 y un 23 demuestra que hay un relativo consenso en el impuesto a la empresa”.

Fontaine opinó que el gobierno tiene “un pequeño desencuentro” en cuanto al impuesto a las personas, pero señaló que en general “hay un ánimo claro, el gobierno ha cambiado su actitud”. Destacó que, a diferencia del programa inicial, ahora Boric pone énfasis en el crecimiento económico, y que también ha habido consenso en temas de seguridad.

El economista añadió: “el programa inicial del gobierno ni siquiera mencionaba el crecimiento como un foco importante, ahora sí lo hace”. En cuanto a la relación con los empresarios, Fontaine consideró que “el ánimo societario, como se dice, entre empresarios y gobierno está en una bastante buena etapa”.

En un intercambio con amigos empresarios, Fontaine les preguntó: “¿Qué ha hecho malo Boric?”, su respuesta fue que “ha hecho bastante poca cosa mala”. “Entonces, yo personalmente no encuentro que este gobierno haya sido malo”, dijo.

.Aseguró que el país “estaba empezando a arruinarse”, pero destacó que Boric “puso el déficit fiscal, lo ordenó”. También destacó que el gobierno está “haciendo temas de seguridad”.

Fontaine criticó gobiernos anteriores, señalando que, por ejemplo, “cuando se rompió el binominal, fue un desastre”. Agregó que Boric no ha implementado políticas como la sobretasa a los bienes raíces ni a los autos de lujo, lo que calificó como “demasiado” en gobiernos anteriores.

En cuanto a la Ley de las 40 horas, Fontaine expresó que “fue una buena ley que salió este gobierno”, aunque reconoció que algunos la critican. “Yo estoy a favor de esa ley”, afirmó, destacando que “este gobierno no ha hecho gran daño”.

El economista también reflexionó sobre el cambio de la Constitución, mencionando que “afortunadamente no salió el cambio de constitución, porque ahí hubiera sido un daño”. Señaló que el gobierno anterior fue el que trajo los plebiscitos para el cambio de Constitución, los cuales consideró “muy dañinos”.

Por último, Fontaine opinó sobre una posible candidatura de Evelyn Matthei, comentando que no tiene claro si su gobierno sería mejor o peor. “No he escuchado sus propuestas, me gustaría escucharlas”, dijo. “Habrá que verlo en su momento cuando esté en su propuesta”, cerró.