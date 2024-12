Presidente Boric: Ministerio de Seguridad será implementado “en cuatro meses, si no un poco menos”

El Presidente Gabriel Boric encabezó la mañana de este viernes un nuevo consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, acompañado de todos los ministros. En la ocasión el Mandatario aprovechó de remarcar las preparaciones del Gobierno de cara a una nueva temporada de incendios.

“Hemos incorporado más aviones, hemos incorporado más brigadistas, hemos afinado la colaboración público-privada, pero la prevención es importante“, señaló en la instancia, llamando a los jefes de las carteras a desplegarse por el país durante diciembre y enero y que incorporen temas relativos a la prevención de siniestros en sus actividades.

Asimismo, y respecto del avance de las discusiones sobre la reforma de pensiones, Gabriel Boric remarcó que la titular del Trabajo, Jeannette Jara, “ha liderado un trabajo intenso, arduo, difícil de buscar llegar a acuerdos improbables y hemos avanzado, hemos avanzado significativamente, estamos entrando a una recta final, yo espero que podamos tener luces y llegar a puerto durante el mes de enero“.

Sin embargo con lo que inició la sesión del Consejo fue con las felicitaciones a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por la aprobación en el Congreso del Ministerio de Seguridad. “Quiero felicitar a la ministra Tohá y a todo su equipo, porque sé todo lo que hubo que trabajar para eso. Fueron realmente años de discusión”.

“Esta idea me contaba la ministra, que surgió en la época del Presidente Lagos. Y son cuestiones que por diferentes motivos cuesta sacar adelante, y algo de lo que he aprendido en este tiempo, y que creo que es importante que todos los tengamos presentes, es que, lo he repetido varias veces, que nosotros pasamos, pero las instituciones quedan”, comentó el Presidente Boric.

En esa línea destacó que el legado del Gobierno en materia de seguridad estará en el dejar al siguiente mandato “una mucho mejor institucionalidad para poder enfrentar los desafíos en materia de seguridad que tiene Chile”.

Además el Jefe de Estado aseguró que, pese a tener un año para implementar la cartera que separa las atribuciones de interior, “lo vamos a hacer en cuatro meses, si no, un poco menos”.