Ex jefa de inteligencia de la PDI sobre denunciante de Monsalve: “Como rati, desconfío”

Un ex asesor del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve relató a la fiscalía que la ex jefa de inteligencia de la PDI, la ex prefecto Cristina Vilches, desconfiaba de la trabajadora de dicha repartición que lo acusó de violación y abuso sexual.

Inicialmente La Moneda además sospechaba de una acción militar extranjera en el caso por violación a una subalterna que investiga el Ministerio Público, según sus palabras, informó este sábado el diario El Mercurio.

Según el testimonio de Gustavo Herrera, los asesores, como Gabriel De la Fuente, y los detectives que supieron pocos días antes de la denuncia, pensaron en múltiples tesis, pero ninguna ponía el foco en la funcionaria, salvo para sospechar también de ella.

Herrera conocía a Monsalve porque lo había acompañado en su carrera política.

“En un patio de La Moneda donde habitualmente el subsecretario sale a fumar en las reuniones, nos juntamos y conversamos de esto. El subsecretario, con quien viví en su departamento de Viña (del Mar) un año, el primer año de su último periodo parlamentario, muy rara vez lo vi beber alcohol realmente. Contadas las veces que lo vi beber y nunca se terminaba lo que pedía. Por eso nos parecía muy raro que hubiese bebido y quedara borrado. Por eso pensamos que quizás le pusieron algo a los tragos”.

“Como rati, desconfío”

“En un momento que no puedo recordar cuándo precisamente, pero en conversación entre pasillos, el subsecretario me cuenta que la prefecto (Cristina) Vilches le había comentado con estas palabras textuales ‘como rati, desconfío de (la denunciante)’. Me quedaron grabadas estas palabras porque usa el término ‘rati'”, dijo Herrera a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en noviembre, en referencia al concepto coloquial que los propios miembros de la PDI usan para referirse a los oficiales de dicha institución.

Agregó que “me señala que ella le transmitió que existía la hipótesis de que esto podía ser una operación militar nacional o extranjera. Esto, aclaro, previo a saber de la denuncia que ahora tiene el subsecretario. De hecho, pensamos que podía tener algo que ver Venezuela por el viaje que él había tenido para Venezuela o con el crimen organizado”.

Herrera además detalló que “en otro momento, otro momento que recuerdo muy bien es que el subsecretario me cuenta que dentro de las dos conversaciones que tuvo con (la denunciante) es que ella le había pedido algo superior, algo superior al subsecretario. ¿Qué es lo que se entiende por esto? Algún cargo, alguna jefatura. Esto no me lo mencionó cuando nos juntó con Gabriel en la reunión del jueves, creo que fue entre el viernes o el lunes. Él le había dicho algo para darle a entender que se iba a ver”.

Escándalo

Consultado por la fiscalía, el ex asesor agregó que “no recuerdo si es el lunes va de nuevo la prefecto Cristina Vilches a La Moneda. Durante esos días conversábamos con Gabriel de que esto era un escándalo. Hablábamos en el tono de no poder creer lo que había pasado”.

Sobre la ubicación de la mujer luego que no tuvieran respuesta a los mensajes que le enviaron, aseguró que se verificó su situación con la PDI.

“En una conversación informal el subsecretario me dice que (la denunciante) estaba en su departamento con su papá porque la PDI le había informado. Entiendo que la prefecto le había dicho que por el teléfono sabían que estaban en el departamento. No sé a qué se refiere pero la PDI había ocupado un sistema tecnológico para saber que el teléfono de la denunciante estaba en su domicilio”, relató.

Esto en el marco además de otras medidas que se tomaron en el momento como la entrega de un delivery en su domicilio para chequear que estaba ahí. “Esa información le había dado tranquilidad a Monsalve de saber que estaba con su papá”, manifestó.