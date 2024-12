Embajadora Meehan: “Me preocupa porque se sabe que China ejerce coerción económica y política”

Bernadette Meehan pasa sus últimos días en Chile como embajadora de Estados Unidos. Es que el presidente Donald Trump nombró en su reemplazo a Brandon Judd, exagente de la policía fronteriza de Estados Unidos con una pasado vinculado a Chile, pues fue misionero de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a mediados de los 80’s.

“Es un momento muy agridulce”, reconoce la diplomática que llegó a Chile a mediados del 2022. “Esta ha sido una experiencia profesional que ha superado incluso mis expectativas y esperanzas, que eran muy altas. Pero más que eso, ha sido una experiencia personal increíble. Estoy aquí con mi esposo, mi hija de seis años y hemos construido una vida aquí en Chile”.

Reconoce, eso sí, que le preocupa la relación que nuestro país tiene con China como socio comercial y la influencia que el gigante asiático podría tener en materias geopolíticas. “¿Y por qué me preocupa? Porque se sabe que China ejerce coerción económica y política. Y cuando se analiza la economía de Chile, China es el socio comercial número uno, lo cual está bien. Pero en muchos sectores críticos, ustedes tienen una sobreponderación y una dependencia excesiva de China, lo que significa que China tiene la capacidad de usar la coerción económica para obligarlos a tomar decisiones políticas que podrían no estar alineadas con sus intereses”.

-La relación entre Chile y Estados Unidos. ¿Cómo ve usted hacia dónde irá a partir de ahora?

-Últimamente he estado diciendo con frecuencia a la gente que Estados Unidos tiene un presidente a la vez. Y yo represento al presidente Joe Biden. Por lo tanto, no puedo hablar de las políticas del presidente Trump ni de cómo abordará la relación, por supuesto. No sería apropiado ni justo, pero diré lo siguiente: el año pasado celebramos el bicentenario, los 200 años de relación. No creo que la relación entre Estados Unidos y Chile haya sido nunca tan fuerte como ahora. Y lo digo en cualquier ámbito de cooperación: intercambios educativos, intercambios culturales, nuestro comercio e inversión; desde que firmamos el acuerdo de libre comercio hace 20 años, nuestro comercio se ha quintuplicado en tan sólo 20 años.

Eso es extraordinario. Chile es una de las 15 fuentes de inversión extranjera directa de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y predigo que volverá a ser el principal inversor extranjero directo en Chile. Amamos a nuestros amigos canadienses, pero vamos a vencerlos en el juego de la inversión extranjera directa. Nuestra relación militar, creo, es la más fuerte que tiene Estados Unidos en toda esta región. Nuestra relación de gobierno es sólida. Tenemos muchos valores en común, lo cual, creo, es el núcleo de la relación.

Ahora bien, ¿eso significa que estamos de acuerdo en todo con la administración del Presidente Boric? Por supuesto que no. ¿Significa eso que no hay desafíos? Por supuesto que no. Los hay. Pero significa que cuando hay desafíos o diferencias, podemos resolverlos de manera amistosa, o podemos aceptar estar en desacuerdo y seguir adelante. Por eso creo que la relación nunca ha sido tan fuerte y soy optimista y tengo la esperanza de que así seguirá siendo cuando me vaya y le ceda el testigo a mi sucesor.

–Pero pese a lo bien que se ve la relación entre ambos países, desde el punto de vista práctico tenemos quejas constantes de autoridades norteamericanas sobre el programa de exención de visas (Waiver) ¿Ve usted que está en riesgo nuestro programa de exención de visas?

-Cuando llegué a este país creo que no era ningún secreto ni ninguna sorpresa que Chile estaba en riesgo de perder el programa Waiver. Y he tratado de ser muy directa, no sólo con el Gobierno, sino con el pueblo chileno, cada vez que me preguntan sobre la realidad de la situación de Chile. La administración de Gabriel Boric y los miembros del Congreso y del Senado y otros han hecho todo lo que les hemos pedido como parte de este plan de trabajo conjunto que hemos desarrollado.

Pero el problema es que a veces el progreso ha sido un poco lento. Y el otro problema es que Chile ha sido miembro del programa de exención de visas durante 10 años y solo hemos avanzado en estos últimos dos años y medio. Es importante el progreso que hemos logrado, pero estamos tratando de recuperar los ocho años anteriores en los que no se había logrado ningún progreso.

Y en un momento dado, cuando se cometen estos delitos tan graves en Estados Unidos por parte de chilenos, la pregunta es: ¿cuándo se acaba el tiempo? Estamos logrando avances y han sido grandes. Tenemos una relación sólida con la ministra del Interior, Carolina Tohá, con Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Registro Civil. Pero la presión en Estados Unidos es grande y la pregunta es: ¿cuándo sucederá eso? No puedo hablar de lo que hará la nueva administración, pero sí puedo decir que el aumento del número de delitos es un problema muy grave en Estados Unidos.

Son casi en su totalidad cometidos por ciudadanos chilenos, no de otros países. Y la otra complicación es que, como el gobierno chileno ha puesto en marcha medidas para cortar el acceso de los delincuentes al Programa de Exención de Visas, hay personas que viajaron antes de que eso sucediera, por lo que ya están allí. Y lo único que la gente en Estados Unidos ve es que se trata de un chileno que está cometiendo un delito muy grave. Ya ni siquiera importa si utilizan el Programa de Exención de Visas.

No sé qué nos deparará el futuro. Tenemos que seguir trabajando, pero será un desafío.

El rol de China en la economía chilena

-¿Cómo ve el rol de Chile en Latinoamérica?



-Creo que Chile es un gran activo para la región. Chile ha tenido una historia difícil, como todos sabemos. Pero ustedes han salido de esto con una de las democracias más fuertes de la región, una de las economías más fuertes, el milagro chileno de la región, e instituciones muy sólidas. Y lo que es más importante, creo que tienen una idea muy clara de cuáles son sus valores y cómo se relacionan con el mundo.

Y en un momento en que la democracia está siendo cuestionada, en que la economía global hace que algunas personas sientan que la globalización y la democracia no benefician a la gente, creo que Chile tiene un papel muy importante que desempeñar.

Y no creo que se trate sólo de la región. Creo que el Presidente Boric merece elogios por su firme postura en materia de democracia y derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Ucrania. Creo que Chile podría asumir un papel más destacado en la solución de algunas de estas crisis regionales si existe el deseo de hacerlo.

Porque creo que Chile puede hablar con una autoridad moral y una voz basada en valores que pocos otros países pueden. Y por eso creo que Chile tiene un papel más importante que desempeñar en ese sentido.

-Teniendo en cuenta el rol que está jugando China en Latinoamércia y que es socio comercial número uno de Chile. ¿Cómo ve esa situación?

-Bueno. Uno de los temas que más me ha preocupado siempre y que más me preocupa ahora que me voy es el papel que juega China en la región. Mi trabajo es centrarme en la relación bilateral y en Chile. ¿Y por qué me preocupa? Porque se sabe que China ejerce coerción económica y política. Y cuando se analiza la economía de Chile, China es el socio comercial número uno, lo cual está bien.

Pero en muchos sectores críticos, ustedes tienen una sobreponderación y una dependencia excesiva de China, lo que significa que China tiene la capacidad de usar la coerción económica para obligarlos a tomar decisiones políticas que podrían no estar alineadas con sus intereses.

Por ejemplo, acabo de elogiar al Presidente Boric por su firme postura en materia de democracia y derechos humanos. Pero una ausencia muy notable es la de China. No oímos ni una palabra sobre los atroces abusos de los derechos humanos en China, la falta de democracia, la falta de libertad de prensa y la falta de privacidad en China. ¿Y por qué? Supongo que es porque China cobraría algún precio por todo lo que no le gusta.

Recuerdo que cuando el Presidente Boric estaba en Estados Unidos y a cuando se le preguntó sobre esto, dio una respuesta muy breve, de una sola palabra.

Cuando se preparaba para visitar China, el embajador chino dijo: “El Presidente Boric debería tener cuidado con lo que dice”. Que un embajador advierta al jefe de Estado de un país que no hable sobre un tema por el que se sabe que este presidente siente pasión, eso es un indicador.

-¿Cómo se resuelve esa situación entonces?

-A menudo oigo a los chilenos decir en tono de broma: “Bueno, no podemos hacer enfadar a China porque entonces no importarán nuestras cerezas y ¿qué pasaría con ellas?”. Puede que sea cierto, pero si creen que no importar cerezas sería doloroso, miren cuánto de su red eléctrica poseen las empresas chinas. Imaginen si dicen: “Bueno, van a hacer algo que no nos gusta, simplemente les cortaremos la electricidad”. Es algo que me preocupa.

Vemos cómo actúa China en distintos lugares del mundo, y hay ejemplos concretos de este tipo de comportamiento. He pasado mucho tiempo trabajando con socios de la OCDE y otros países con ideas afines, manteniendo conversaciones muy fructíferas con el gobierno de Chile para alentarlo a adoptar un mecanismo de control de inversiones.

Una de las críticas que he escuchado es que se trata de una medida contra China, pero yo la rechazo y creo que es falsa y una forma peligrosa de responder. En Estados Unidos tenemos el Comité para la Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS).

Casi todos los países de la OCDE cuentan con un mecanismo de evaluación de inversiones. Todos son diferentes en función de las necesidades de cada uno, pero las empresas que suelen pasar más tiempo en nuestro proceso de evaluación son las canadienses y europeas.

Y estos son nuestros aliados más cercanos en el mundo. Por lo tanto, no se trata de intentar bloquear o superar en competencia a un país. Se trata de decir que ningún país debería depender de ningún otro país, sin importar lo amigable que sea, en sectores críticos.

La “permisología” otra vez

–En Chile algunos expertos señalan que hace falta innovación. ¿Cómo cree que podemos aprovechar la capacidad de Estados Unidos para innovar en los negocios y en la tecnología?

-He oído a otros chilenos decir lo mismo, que creen que la innovación es un aspecto en el que Chile ha sido más lento en desarrollar su infraestructura. No sé si estoy de acuerdo. He participado en varios eventos aquí que me demuestran que el espíritu innovador en Chile es tan fuerte como en cualquier otro lugar del mundo. Ahora bien, ¿existen diferentes cosas que el gobierno y el sector privado pueden hacer para crear la infraestructura y las instituciones necesarias para alentar y fomentar la innovación? Por supuesto, absolutamente. Creo que es así.

Pero la voluntad y la creatividad ya existen. Por eso creo que buscar vínculos o alianzas, no sólo en Estados Unidos, en lugares como Silicon Valley y Austin, Texas, y otros focos de innovación en Estados Unidos, sino también en otros países que están haciendo esto, beneficiaría a Chile. Pero sí creo que el deseo, la voluntad y la creatividad ya existen.

La inversión de Estados Unidos en Chile es fuerte. Soy increíblemente optimista respecto de su economía y de la inversión en este país. Creo que la inversión seguirá creciendo, en parte debido al tratado fiscal bilateral que aprobamos, que facilita y elimina el riesgo de la doble imposición.

Pero hay algunas cosas dentro del sistema sobre las que escucho quejas con frecuencia de las empresas estadounidenses, y ninguna de ellas le sorprendería: la duración de los permisos y el proceso de obtención de los mismos. Y esto es algo que obstaculiza la innovación, porque cuando se tienen nuevas ideas que se quieren llevar al mercado, hay que actuar con rapidez para poder innovar.

Y si hay que esperar años para obtener un permiso, se reduce la capacidad de innovar y desarrollarse rápidamente. Los permisos ambientales son particularmente difíciles aquí en Chile. Ahora bien, eso no significa que los permisos ambientales no sean importantes y no deban ser un foco de atención, pero significa que tiene que haber una manera de que Chile agilice el tiempo que lleva obtenerlos, porque lo que hemos descubierto es que, especialmente en sectores emergentes como la energía solar y la energía eólica, las empresas estadounidenses y otras empresas que buscan invertir aquí descubren que lleva demasiado tiempo, se vuelve demasiado caro y toman el dinero y lo invierten en mercados competitivos fuera de Chile.

Así que ese es un peligro. El otro peligro, por supuesto, o el otro riesgo, es la creciente inseguridad. Y esto afecta tanto a las empresas que tienen presencia física aquí y pueden estar preocupadas por robos en un almacén o robos a camionetas que están entregando cosas, pero también a un nivel más existencial, si quieres invertir miles de millones de dólares, vas a buscar un lugar que tenga un entorno seguro.

Y Chile es, por lejos, el país más seguro de la región según cualquier parámetro. Pero si comparamos a Chile año tras año con el propio país, hay una tendencia preocupante. Ahora bien, todas estas cosas son manejables y Chile cuenta con servicios de seguridad competentes y, en la actualidad, tiene un ministro de Asuntos Exteriores muy competente. La pregunta es, ¿con qué rapidez se puede hacer frente a algunas de estas amenazas que afectan al entorno comercial cuando la gente busca invertir?