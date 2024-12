Guido Girardi y retorno al Congreso: ¿Volver al Futuro II?

Guido Girardi: Volver al futuro II. “Nadie me llamó para preguntarme”, me dijo el exsenador y creador del Congreso Futuro cuando le consulté si era verdad lo que circuló en la prensa sobre su retorno al Parlamento. Girardi cree que fueron militantes y parlamentarios del sector los que “echaron a andar la idea”.

Tres países en dos meses. En lo inmediato, el exsenador PPD viaja en estos días a Marruecos para participar del Congreso Futuro en ese país; luego aterriza en Santiago para el Congreso Futuro que inaugura en enero; para partir después a Madrid a inaugurar el Congreso Futuro de España.

Noticias después de abril. Guido Girardi no ha tomado la decisión respecto al tema parlamentario y cree que es más un deseo de sus compañeros PPD por mantener presencia en el Senado, dado que dos connotados senadores del partido no pueden reelegirse, porque terminan su tercer período: Jaime Quintana y Ricardo Lagos Weber.

En el mejor de los mundos. Girardi me dijo que no lo convence mucho la idea, que “el ambiente esta muy malo en el Parlamento”, y me contó que ahora está en el mejor de los mundos, hablando de los temas que realmente le interesan, “mirando lo que se nos viene en el futuro”.