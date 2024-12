Matthei sale a correr sin cargo su primera semana de candidata con ataques de sus correligionarios

Presentado por:

¡Buen fin de semana previo a las fiestas! La Navidad se acerca y estamos a un par de semanas de que se termine un año que estuvo excesivo de noticias políticas. ¡Aquí vamos con los detalles más importantes para lo que se viene!

Los casos de la diputada Maite Orsini y de Miguel Crispi son polémicas que se veían venir y no merecen más desarrollo por respeto a la buena política.

La pelota está en la derecha. Apareció Carlos Larraín para dispararle a Evelyn Matthei en momentos en que la exalcaldesa arma su comando de campaña.

Días clave para el Partido Comunista.En enero termina el Congreso Nacional del PC y esta semana aparecen dos polémicas. Chinos vs. soviéticos.

Caminamos un paso y retrocedemos dos en la discusión de las urgentes reformas políticas. Diputados advierten que con suerte a mediados de 2025 hablamos el tema.

El bonus trackde este semana es una entrevista a Patricio Meller, el primer académico chileno que advirtió lo que dijo la OCDE esta semana: la mayoría de los chilenos no comprende lo que lee. Dice que hoy es peor.

Guido Girardi prepara su Volver al futuro II; la derecha va por la joya de la corona de las municipalidades; y diputados van a empezar a pagar $400 mil por ausencia.

Y, por último, más que una recomendación, es una obligación: leer la última columna del economista Premio Nobel Paul Krugman en el New York Times. Esto, luego de 24 años como columnista.

1

CARLOS LARRAÍN (RN) VOTA PANCHO ORREGO PRESIDENTE

Derecha dividida siempre será vencida. Duró poco la alegría por el triunfo en las elecciones municipales que hicieron a RN el partido más votado del país y, como nos tienen acostumbrados, comenzaron las disputas en la derecha por quién será el candidato del sector. Carlos Larraín lleva semanas diciendo que el excandidato a gobernador Francisco «Pancho» Orrego debe ser Presidente.

¡Tiempo que no sabíamos de don Carlos!El expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, reapareció en la escena política con una increíble entrevista que le hizo Consuelo Saavedra en La Tercera TV, donde dijo que Matthei «no tiene el derecho adquirido», calificó a la exalcaldesa «no como una espina» sino como «un clavo azuzado» y recordó que ella «es hija de un integrante de la Junta de Gobierno Militar», entre otras cosas.

Por qué es importante esta pelea. Las elecciones presidenciales son en noviembre de 2025 y a Evelyn Matthei le quedan 11 meses de campaña sin ocupar cargo público alguno que le dé visibilidad o notoriedad en la escena política. No es un buen escenario para Matthei que la noticia sea el surgimiento de nuevos presidenciables en el sector.

Larraín vs. Matthei. No hubo peor enemigo del primer Gobierno de Sebastián Piñera (RN) que Carlos Larraín encabezando Renovación Nacional esos cuatro años. Es caso de estudio, nunca le gustó el poco manejable expresidente Piñera. Evelyn Matthei encarna justamente ese piñerismo poco querido por Larraín y no tolera que la exalcaldesa no le atienda el teléfono.

Matthei imbatible. Pero en Renovación Nacional no se pierden y el 11 de enero proclaman oficialmente a la exalcaldesa de la UDI como su presidenciable. «De los 217 consejeros ya tenemos 155 firmas apoyando a Matthei», me dicen en RN. Larraín se rio de Felipe Alessandri porque se la jugó por Matthei y simultáneamente dijo que debía haber primarias.

En Chile Vamos recuerdan que el 2017, después que la UDI apoyara a Sebastián Piñera como presidenciable del sector, hubo primarias en que compitió con Felipe Kast y Manuel José Ossandón.El 28 de abril se inscribe la primaria de la derecha, con nombres como Rodolfo Carter, Ximena Rincón, Johannes Kaiser y alguien de Evópoli.

El eterno candidato de Larraín. Francisco «Pancho» Orrego llegó a RN a través de profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile cercanos a Carlos Larraín (algunos mencionan a Bernardino Bravo y Víctor Manuel Avilés), que reclutaron cerca de veinte militantes sub-35 –grupo que en su momento lideró el RN Diego Poblete– y que le prometieron a Larraín que manejaban la máquina del partido para la elección interna de septiembre de 2023, en que la lista de Larraín quedó tercera. Pancho Orrego es el único sobreviviente de ese grupo ligado a Carlos Larraín.

2

PC CHILENO: SOVIÉTICOS VS. CHINOS

Los comunistas chilenos se dividen entre los PC chinos y los PC soviéticos. Un conocedor de la evolución del PC grafica –con cierto humor– que la actual división de los comunistas es entre una nueva generación cercana al comunismo chino y su «capitalismo comunista», y otra histórica, que sigue cercana a lo que fue el mundo soviético y enfrentó la dictadura. Más allá del simplismo de esta categorización, este año quedó claro que en el Partido Comunista conviven varios grupos.

Críticos de la actual dirigencia ven difícil la convivencia de estas generaciones.«Teillier era un dirigente que participó de la internación de armas a Carrizal Bajo, participó del atentado a Pinochet y luego supo acompañar el surgimiento de una nueva generación y apoyar irrestrictamente la actual alianza de Gobierno», me explica uno que echa de menos a Guillermo Teillier. Comienza un mes de definiciones.

Las dos polémicas en una semana. El lunes fue noticia la aparición de una declaración pública del PC condenando la caída del régimen dictatorial de Bashar al-Assad en Siria y, luego, hubo sorpresa por los irrelevantes informes a la Subsecretaría del Interior que realizaba su militante Juan Andrés Lagos, donde criticaba los «mensajes culturales hegemónicos» de la compañera vocera Camila Vallejo (PC). Semanas clave para la actual mesa del partido.

Faltaun mes para el evento político del Partido Comunista. A mediados de enero está convocado el cierre del XXVII Congreso Nacional del PC, donde –entre otras cosas– sus delegados elegirán la nueva mesa de la colectividad tras la muerte de Guillermo Teillier en agosto de 2023. El congreso comenzó en abril pasado.

Explicaciones para dos polémicas El tema de Juan Andrés Lagos no tiene explicación o defensa dentro del partido, especialmente por las críticas a la compañera ministra vocera. Un dirigente lo explicó de esta manera: “Lo de Juan Andrés Lagos es una deslealtad con la compañera Vallejo, porque la crítica por los ‘mensajes culturales hegemónicos’, eran los mismos que daban la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve, para los que Lagos solo tiene elogios en sus informes”.

La condena al derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria.A diferencia de la casi generalizada crítica al exasesor Lagos en el partido, la declaración pública condenando el derrocamiento de la dictadura de Bashar al-Assad es más discutible para algunos militantes. Dicen que el punto de la declaración es criticar la intervención de Israel en la zona.

Problema Lautaro Carmona. Estas semanas se está definiendo en los congresos regionales el futuro de la mesa de Carmona. Un dirigente me advierte que «Lautaro no es extremista, su problema es que no tiene repertorio y capacidades de liderazgo para enfrentar el Gobierno ni la coyuntura». Los críticos a la actual mesa señalan que el Partido Comunista es irrelevante en La Moneda.

Episodios que marcaron el año del PC.No fue buen año para la mesa del partido, con episodios como el ataque del alcalde Daniel Jadue al Poder Judicial y compañeros de coalición antes de su formalización. Tampoco la conferencia de prensa de Lautaro Carmona defendiendo al exasesor de Interior Juan Andrés Lagos y, menos aún, la indefinición ante el fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela. En enero veremos cómo conviven chinos y soviéticos en la nueva mesa.

3

DIPUTADOS LES PONEN PALITOS A LAS REFORMAS POLÍTICAS

Indignación. Contamos hace dos semanas en +Política la indignación de los diputados cuando aparecieron (foto que ilustra esta nota) senadores de derecha a izquierda, junto al diputado Guillermo Ramírez –presidente de la UDI–, anunciando que estaba listo el acuerdo para las reformas que reducen la cantidad de partidos políticos en el Parlamento. “No estamos ni cerca”, me dijeron los diputados.

Este es tema de los diputados y diputadas. Un diputado relevante me advirtió “que no importa lo que digan los senadores, el problema está en la Cámara de Diputadas y Diputados, es ahí donde están la mayoría de esos partidos chicos y los que tienen que reelegirse cada cuatro años, esto no afecta a los senadores que están ocho años, somos nosotros los que vamos a decidir esta reforma”. Nada de cosas.

Senadores soñadores. La semana pasada los senadores involucrados en la negociación me dijeron que “el plan es que esto salga del Senado, va a la Cámara que puede rechazarla, pero vuelve al Senado con una comisión mixta donde, obviamente, la aprobamos y se terminó la discusión”. Los diputados avisaron: “Dejen de soñar”.

Disputa artificial. En la semana el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, intentó responsabilizar del error al senador socialista Alfonso de Urresti. Un diputado me dijo: “De Urresti es hombre de Elizalde, no se mete a hacer esa negociación sin la aprobación de Elizalde”. El ministro Elizalde está intentando ahora ser “el componedor”.

Mayo o junio… con suerte. Diputados relevantes de la Cámara están dispuestos a escuchar a Elizalde, pero ya avisaron que con suerte en mayo o junio de 2025 habrá algún resultado de esta negociación, “y si todo sale bien”. La pelota la tienen los partidos amenazados con desaparecer.

4

TRES PREGUNTAS A PATRICIO MELLER

El primero que puso el grito en el cielo. Patricio Meller fue, junto a un equipo de investigadores de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, uno de los primeros académicos que salió con estudios y números en mano a contarnos que la mayoría de los chilenos no entendía lo que leía. Otra investigación en esos años arrojó que esa «poca comprensión de lectura» era peor entre altos ejecutivos chilenos. La OCDE contó esta semana que más del 50% de los chilenos todavía no comprende lo que lee.

En esta entrevista, Patricio Meller explica por qué no hemos avanzado y advierte que la situación actual es mucho peor que la de los 90.Aquí sus respuestas:

-¿Por qué no hemos avanzado nada en 30 años?

-En Chile siempre se ha leído poco, solo un 7% lee por gusto. En Argentina 70% y Brasil 47% lee por gusto. A nivel escolar, 47% de los escolares no lee y 35% lee 8 min/día. ¿Por qué se lee tan poco en Chile? Hay personas que solo leen los tuits del ex-Twitter. Hay abundante información y conocimiento por todas partes, pero la erudición, el saber y la disquisición, ¿dónde se encuentran? En los LIBROS. La lectura incrementa la capacidad para elaborar juicios, formarse opiniones propias y aprender cómo funciona el mundo en que vivimos.

-¿Está obsoleto nuestro sistema de educación?

-En el siglo XX el rol de la educación y de los colegios era proporcionar información y conocimiento. Hoy los colegios (y universidades) ya no tienen el monopolio de la información y conocimiento; esto está disponible vía clic en Internet y Google. ¿Pueden colegios (universidades) seguir enseñando igual ahora que existe Internet y Google? ¿Tiene sentido enseñar contenido que rápidamente va a quedar obsoleto?

Entonces, ¿cómo se define el currículo? ¿Qué es lo que hay que enseñar y cómo debiera ser el método de enseñanza? El debate local está totalmente desvinculado de esta problemática.

-¿Por qué antes no comprendíamos lo que leíamos, pero igual crecíamos como país?

-En el siglo XX aprovechamos la gran ventaja que tiene ser un país subdesarrollado. No hay que inventar las nuevas tecnologías; es más conveniente importar estas tecnologías de los países desarrollados. El mundo del siglo XXI es muy distinto al mundo del siglo XX. Ahora, para ser competitivo en el mundo global, hay que ser innovador. País que no innova, está condenado al estancamiento. Para ser innovador hay que ser creativo y tener pensamiento crítico. Eso es algo escaso en Chile.

La vejez por Agustín Squella

El abogado, exconvencional constituyente Agustín Squella publicó el ensayo La vejez. Tiempo contra el tiempo con Ediciones UDP. Aquí explora la etapa de la vida, que él mismo experimenta, desde la literatura, la filosofía, el cine, la música, el derecho, la psicología, la medicina y el ocio.

“Procuro no hacer balances de mi vida, ni ahora ni cuando transcurrían los mejores años. Escribir este libro para mí, a los 79 años, resultó inevitable. No puedo explicar qué es esa compulsión por escribir”.

Squella dice que la edad no es una. Existe la psicológica, la social, la burocrática, la biológica, la de cada órgano del cuerpo y la existencial; que para él es una especie de edad media entre todas las anteriores. “Yo no sabría cómo calcular ahora mi edad existencial”.

En su ensayo, el jurista y filósofo sostiene que ha desarrollado un fuerte rechazo a la convicción estoica de que la filosofía es aprender a morir. “Todo lo contrario. Filosofar tendría que ser aprender a vivir”. El libro, que tiene como imagen de portada una obra del pintor inglés J. M. W. Turner, llamada Study of sea and sky, se aproxima a la vejez desde la filosofía mediante la obra de Cicerón, Schopenhauer, De Beauvoir, entre otros y desde la psiquiatría y la filosofía mediante las voces de Otto Dörr, Diana Aurenque y Fernando Lolas.

El autor también recurre a Marco Tulio, a Séneca, a las Memorias de Adriano, a Roberto Matta, al cineasta Luis Buñuel, a las películas El curioso caso de Benjamin Button (2008) y Cocoon (1985) y a personajes como Úrsula de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, la anciana que finalmente pasa a ser una muñeca con la que sus nietos juegan.

El libro será presentado el jueves 19 de diciembre por el rector de la UDP Carlos Peña. El autor, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias 2009 y profesor Emérito de la universidad, conversará con la académica UDP y periodista, Paula Escobar.

Para más información ingresar aquí.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

Guido Girardi: Volver al futuro II. “Nadie me llamó para preguntarme”, me dijo el exsenador y creador del Congreso Futuro cuando le consulté si era verdad lo que circuló en la prensa sobre su retorno al Parlamento. Girardi cree que fueron militantes y parlamentarios del sector los que “echaron a andar la idea”.

Tres países en dos meses. En lo inmediato, el exsenador PPD viaja en estos días a Marruecos para participar del Congreso Futuro en ese país; luego aterriza en Santiago para el Congreso Futuro que inaugura en enero; para partir después a Madrid a inaugurar el Congreso Futuro de España.

En lo inmediato, el exsenador PPD viaja en estos días a Marruecos para participar del Congreso Futuro en ese país; luego aterriza en Santiago para el Congreso Futuro que inaugura en enero; para partir después a Madrid a inaugurar el Congreso Futuro de España. Noticias después de abril. Guido Girardi no ha tomado la decisión respecto al tema parlamentario y cree que es más un deseo de sus compañeros PPD por mantener presencia en el Senado, dado que dos connotados senadores del partido no pueden reelegirse, porque terminan su tercer período: Jaime Quintana y Ricardo Lagos Weber.

Guido Girardi no ha tomado la decisión respecto al tema parlamentario y cree que es más un deseo de sus compañeros PPD por mantener presencia en el Senado, dado que dos connotados senadores del partido no pueden reelegirse, porque terminan su tercer período: En el mejor de los mundos.Girardi me dijo que no lo convence mucho la idea, que “el ambiente esta muy malo en el Parlamento”, y me contó que ahora está en el mejor de los mundos, hablando de los temas que realmente le interesan, “mirando lo que se nos viene en el futuro”.

Diputados estuvieron a 20 segundos de que los multaran con $400 mil. La Cámara de Diputadas y Diputados con menos de 51 integrantes no puede sesionar. El tema es que muchas veces eso ocurre, porque la mayoría de los 150 parlamentarios que conforman la Cámara están afuera tomando café, recibiendo gente o directamente no asisten. “A veces esto parece colegio, pidiéndoles a los escolares que entren a clases”, me dijo un jefe de bancada.

Martes de ausencia. La mesa presidida por la diputada Karol Cariola el martes perdió la paciencia cuando diputadas y diputados salían a hablar al sector conocido como «El pensador», ubicado a las afueras de la Sala.

La mesa presidida por la diputada Karol Cariola el martes perdió la paciencia cuando diputadas y diputados salían a hablar al sector conocido como «El pensador», ubicado a las afueras de la Sala. Sacaron cronómetro. El martes hubo menos de 51 asistentes en Sala y la mesa que presiden Karol Cariola, Gaspar Rivas y Eric Aedo decidió poner a correr el cronómetro, que mide el máximo de 5 minutos permitidos de falta de quórum.

El martes hubo menos de 51 asistentes en Sala y la mesa que presiden Karol Cariola, Gaspar Rivas y Eric Aedo decidió poner a correr el cronómetro, que mide el máximo de 5 minutos permitidos de falta de quórum. Faltaban 20 segundos para cumplir el tiempo reglamentarioy los diputados corrieron para evitar la multa de $400 mil que les cuesta el cierre de la sesión por falta de quórum.

La derecha va por la joya de la corona municipal. No fue suficiente imponerse en las municipales, ahora RN quiere la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), históricamente controlada por la centroizquierda.

Hasta hace un mes, el organismo lo presidió la ahora exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (ex-DC), pero tuvo que dejar el puesto cuando el Gobierno la nombró subsecretaria de Prevención del Delito en noviembre pasado. La sustituyó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS).

(ex-DC), pero tuvo que dejar el puesto cuando el Gobierno la nombró subsecretaria de Prevención del Delito en noviembre pasado. Renovación Nacional está trabajando para que el actual alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, sea el nuevo presidente de la AChM.

sea el nuevo presidente de la AChM. La derecha preside en la actualidad la Asociación de Municipalidades de Chile,creada justamente para hacer frente al control que tenía la centroizquierda de la AChM. El triunfo de Felipe Alessandri significaría el control total de la derecha de estas agrupaciones municipales.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 16 de diciembre:

Comisión de la Cámara por caso Monsalve citó a la ministra Segegob, Camila Vallejo, y otros involucrados.

Comisión de la Cámara por Fundación ProCultura recibe a Irina Karamanos y al psiquiatra Alberto Larraín Salas.

Comisión de Hacienda del Senado revisa reajuste general de remuneraciones del sector público.

Martes 17 de diciembre:

Audiencia de revisión de prisión preventiva de Daniel y Ariel Sauer.

Miércoles 18 de diciembre:

El Presidente Gabriel Boric viaja a la Región de Ñuble hasta el viernes 20 de diciembre.

UDI presentará en la Cámara petición para interpelar a la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Jueves 19 de diciembre:

Audiencia de reformalización de Daniel Jadue por el caso Farmacias Populares.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Audiencias de la diputada Maite Orsini. Esta semana ha destacado el lobby que realizó la diputada Orsini por el caso de su expareja Jorge Valdivia. En esta sección preferimos revisar el lobby que le han hecho a la diputada personas naturales u organizaciones en lo que va de este año. Encontramos un par de audiencias con funcionarios del Ministerio Público, personas preocupadas con los delitos sexuales y una que pide audiencia para hablar del exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz Gajardo.

2/12/2024. Asociación de funcionarios del Ministerio Público por Plan de Fortalecimiento Ministerio Público . Decisiones: Revisión indicaciones que afectan la autonomía del MP.

por . Decisiones: Revisión indicaciones que afectan la autonomía del MP. 21/10/2024. Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal para discutir Informe técnico sobre i mpacto de la zoofilia. Decisiones: Consideraciones y recomendaciones del informe para una mejor toma de decisiones.

i Decisiones: Consideraciones y recomendaciones del informe para una mejor toma de decisiones. 16/10/2024. Diana Valeria Contreras Cifuentes por tema delitos sexuales . Decisiones: Proyecto de ley.

. Decisiones: Proyecto de ley. 8/10/2024. Beatriz Antonieta Muñoz Sandoval, audiencia para “comentar un problema que tengo de arbitrariedad en el cual está metido Sergio Muñoz Gajardo entre otros ”. Decisiones: Ayuda, asesoramiento, empatía, apoyo, colaboración, cooperación.

”. Decisiones: Ayuda, asesoramiento, empatía, apoyo, colaboración, cooperación. 17/04/2024. Jordan Orlando Cáceres Rodríguez para conversar el Proyecto Espejo Vulva.

8

RECOMENDACIONES: LA ÚLTIMA COLUMNA DE PAUL KRUGMAN

Lectura fundamental. La última columna del por 24 años columnista de The New York Times, Paul Krugman, es lectura obligatoria para los que quieren conocer la opinión de un progresista que, semana a semana, hizo saltar los tapones de la opinión pública estadounidense, opinando de economía, política y contingencia en general.

Premio Nobel de Economía 2008, Krugman es autor de más de 20 libros sobre economía internacional y finanzas, pero también es uno de los polemistas más destacados de la prensa estadounidense, que se despidió esta semana del columnismo tras el triunfo de Donald Trump.

Krugman es autor de más de 20 libros sobre economía internacional y finanzas, pero también es uno de los polemistas más destacados de la prensa estadounidense, que se despidió esta semana del columnismo tras el triunfo de Donald Trump. La ira y el resentimiento sustituyeron al optimismo del 2000 . En el texto el economista hace una breve referencia al optimismo que existía en el mundo cuando comenzó a escribir su columna de OP-ED de The New York Times. Ahora –dice Krugman– dominan la ira y el resentimiento entre los estadounidenses.

. En el texto el economista hace una breve referencia al optimismo que existía en el mundo cuando comenzó a escribir su columna de OP-ED de The New York Times. Ahora –dice Krugman– dominan la ira y el resentimiento entre los estadounidenses. Da varias vueltas al tema de las elites. Puntualmente, cómo llega al poder un grupo que rechaza a la elite pero, irónicamente, es una elite encabezada por multimillonarios y empresarios de las tecnologías que no se sienten “suficientemente admirados”. La recomiendo.

