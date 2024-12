Tribunal de Coyhaique absuelve a los hijos de Nabila Riffo por el homicidio de su expareja

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Coyhaique absolvió a los dos hijos mayores de Nabila Rifo por el homicidio de Gerardo Bañares, quien era su pareja y vivía con ella junto a su familia. La defensa de los imputados argumentó que actuaron en legítima defensa y destacó el historial de violencia del hombre contra Riffo, quien ya había perdido sus ojos tras un intento de homicidio por parte de otra expareja.

De esta forma, los hermanos a la edad de 20 y 17 años al momento de la detención, fueron formalizados en febrero de 2024 por homicidio calificado en contra del mecánico de 35 años. La jueza Luisa Cornejo otorgó prisión preventiva para el mayor e internación provisoria para el menor mientras se desarrollaba la investigación del caso.

El homicidio ocurrió el 1 de febrero, cuando Bañares fue golpeado repetidamente con una manopla y un bate de béisbol. Ese día, según los antecedentes, Bañares llegó a la vivienda en estado de ebriedad, profiriendo insultos, amenazando a la familia y arrojando piedras contra la casa.

El tribunal declaró que “la prueba demostró que ambos acusados estuvieron insertos desde temprana infancia en un ambiente de permanente violencia intrafamiliar y vulneración de derechos, presenciando actos constantes de maltrato hacia su madre” y que ante esta nueva situación, habrían actuado en defensa propia.

Nabila Rifo conoció a Bañares a través de Facebook, dando inicio a una relación marcada por episodios de violencia. El hijo mayor declaró a la PDI que Bañares llegó ebrio a la casa en una ocasión, empujó a su madre y dañó una puerta con un cuchillo.

En otro incidente, Bañares golpeó a Nabila durante una discusión por la estufa. “Mi madre me contó que en la calle varias veces la golpeó, pero no lo denunció”, relató el hijo menor.

Nabila Rifo confirmó estos hechos, aunque matizó: “Mis hijos siempre me defendían, pero Gerardo no era malo. A veces me gritaba, pero yo lograba calmarlo”. También destacó que inculcó en sus hijos valores de respeto: “Yo les enseñé a ser niños de bien”, consigna Chilevisión.