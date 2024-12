J.A.A Kast descarta todo tipo de unidad en la derecha

“Antes de hablar de unidad, hay que aclarar cuál es la identidad de la centroderecha. Yo, al menos, me he planteado siempre que debe haber unidad con identidad. Si la identidad pasa por un mal acuerdo en pensiones, no puede haber unidad”, afirmó José Antonio Kast.

Resumen Síntesis generada con OpenAI José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y candidato presidencial, ha descartado participar en primarias de la centroderecha y criticó a Chile Vamos por su intento de alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre la reforma de pensiones. En entrevista con El Mercurio, subrayó la necesidad de definir la identidad del centro derecha antes de buscar unidad electoral. Kast también tomó distancia de la propuesta de Evelyn Matthei de expulsar a condenados extranjeros, insistiendo en que deben cumplir sus penas en Chile, especialmente aquellos vinculados a bandas criminales.