Senador Walker critica postura de Matthei por reforma de pensiones: “Hubiera esperado otra reacción”

El senador de Demócratas, Matías Walker, criticó los dichos de la exalcaldesa de Providencia y futura carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), en torno a la reforma de pensiones que se debate en el Congreso entre oficialismo y oposición y que vive jornadas claves de cara a un acuerdo definitivo.

Recordemos que Matthei, en un punto de prensa para mantenerse en la palestra pública tras salir del municipio de Providencia, dijo que “es importante mejorar las pensiones y solucionar la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres. Sin embargo, después de leer el segundo informe de la mesa técnica observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Walker señaló que esperaba una postura de respaldo al trabajo de los senadores de Chile Vamos, liderados por Juan Antonio Coloma, en lugar de comentarios que generan divisiones.

“Hubiera esperado otra reacción de Evelyn Matthei. Yo creo que la reacción debió ser de respaldo al trabajo de los senadores de Chile Vamos, encabezados por el senador Juan Antonio Coloma, que llevan haciendo un esfuerzo durante meses por lograr un acuerdo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, y al trabajo de la mesa técnica”, afirmó Walker. Además, destacó que Demócratas, representados por él y Ximena Rincón, han respaldado los avances logrados por la mesa técnica.

“Es un informe muy contundente. Y si bien no llegaron a un acuerdo en todo, sientan las bases para un acuerdo en enero generoso, que toma en cuenta lo único importante: mejorar las pensiones actuales y futuras, con compensaciones hacia las mujeres, con compensaciones a quienes ya jubilaron tomando en cuenta los años trabajados, premiando la cotización. Yo creo que eso es lo relevante en este momento”, afirmó.

Walker también señaló que Matthei parece estar más preocupada por evitar disensos en la derecha que por apoyar el trabajo de sus propios senadores. “Efectivamente, yo creo que Evelyn Matthei está más preocupada de que no hayan disensos entre las derechas que de respaldar a sus propios senadores, que han hecho un gran trabajo para llegar a un acuerdo en materia de pensiones”, dijo.

Además, destacó la importancia de las contribuciones de mujeres como Cecilia Cifuentes, Soledad Ormazábal y María José Zaldívar en la mesa técnica, quienes afirmaron que insistir en un esquema de “6-0” equivale a “un 0-0”.

“Si la propuesta va a ser insistir hasta el final en que la integridad del 6% vaya a las cuentas individuales, eso significa no compensar a las mujeres y eso significa no compensar a quienes ya jubilaron en malas condiciones bajo el sistema actual. Dicho de otra manera, usando palabras de la mesa técnica, no poder premiar a aquellos adultos mayores, mayores de sesenta y cinco años, por los años cotizados”, explicó Walker.

Finalmente, destacó propuestas que considera fundamentales, como la compensación de 0,1 UF por cada año cotizado, que “incentiva el empleo formal”, y la inclusión de compensaciones para cuidadores con lagunas previsionales. “Tiene que haber ahí una compensación, y yo valoro también ese aporte de la mesa técnica”, concluyó.