Elizalde confía en despachar reforma de pensiones en enero: “Ya se está en la recta final”

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), abordó la contingencia en el Congreso en el marco del receso legislativo que se aproxima. Durante las próximas tres semanas, entre el 6 y el 22 de enero, los parlamentarios legislarán únicamente los días lunes, martes y miércoles, acumulando un total de nueve días legislativos antes de retomar actividades distritales en los últimos días del mes. En febrero, iniciarán sus vacaciones oficiales bajo el denominado “receso legislativo”.

En entrevista con EmolTV, el titular de la Segpres destacó la importancia de tres proyectos clave: la reforma de pensiones, iniciativas en seguridad pública y la ley de aborto impulsada por el Gobierno, cuyo debate ha sido retrasado.

Reforma de pensiones: “En la recta final”

Sobre la reforma de pensiones, Elizalde expresó confianza en los avances logrados y en el compromiso de la Comisión de Trabajo para despachar el proyecto en enero: “Esperamos que finalmente en el mes de enero estemos en condiciones del despacho de este proyecto por parte del Senado para que pase tercer trámite a la Cámara de Diputados”. Asimismo, hizo un llamado a mantener un “ánimo constructivo” durante el debate, subrayando que la reforma no es una victoria partidista, sino un beneficio para el país.

“Ha habido avances importantes, han ido acercando posturas, ya se está en la recta final de un proceso que no ha sido fácil para construir un acuerdo”, aseguró.

En relación con la postura de la oposición, el ministro fue crítico: “La oposición no es un todo uniforme. Yo me quedo con aquellos que han manifestado disposición constructiva para generar un acuerdo (…). Hay quienes están quizás con la calculadora en la mano. Hay actores políticos de la oposición, en particular el Partido Republicano, que ha votado sistemáticamente en contra de muchas buenas iniciativas”.

Y agregó: “En materia de seguridad, sin ir más lejos, votaron en contra de la creación del Ministerio de Seguridad. O el tercer trámite de la Ley Naín-Retamal también lo votaron en contra. Entonces, hablan de seguridad, pero en el momento de votar, votan en contra”.

Seguridad pública: “No hay atajos”

En materia de seguridad, Elizalde instó a una política sistemática para contener los delitos graves, destacando los esfuerzos por reducir los homicidios. Criticó la postura del Partido Republicano, señalando que “hablan de seguridad, pero al momento de comprometer sus votos para sacar adelante iniciativas que permitan construir un Chile más seguro, no lo hacen”.

“Parece que están más bien concentrados en dividendos electorales de corto plazo y no es lo que el país necesita”, sentenció el secretario de Estado.

El ministro también abordó la polémica sobre la construcción de una nueva cárcel en Santiago, que enfrenta rechazo vecinal: “Las cárceles son como los vertederos. La basura en algún lugar tiene que estar, pero nadie quiere un vertedero en su comuna”. Aclaró que no se trataba de una comparación directa, sino de ejemplificar las dificultades de construir infraestructura esencial.

Ley de aborto: debate pendiente

Elizalde también se refirió al retraso del proyecto de ley de aborto, anunciado por el Presidente Gabriel Boric en junio de 2023. Afirmó que el compromiso sigue vigente, pero enfatizó la necesidad de un debate respetuoso y profundo en la sociedad chilena: “No se trata solo de contar con votos, sino de abrir un debate con altura de miras”.

El ministro finalmente afirmó que “ese debate hay que darlo, insisto, en un marco de respeto”.