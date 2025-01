Sin costo político: Boric pide renuncia de ministra Sandoval por fallida compra de casa de Allende

La primera caída del 2025 en La Moneda, ya que durante esta jornada, el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (RD) por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, la que pertenece a la ministra Maya Fernández.

La ahora exministra llegó este lunes a la casa de Gobierno junto a su equipo, para reunirse con el Mandatario, en donde se le comunicó su salida.

Desde Presidencia informaron que el subsecretario de la cartera, Sebastián Vergara Tapia (PPD), asumirá el cargo como subrogante.

Para analistas, la salida de Sandoval no representa costo político para el Gobierno, porque para la ciudadanía no es una ministra conocida. “Parece razonable la exigencia del principio de la responsabilidad política. Hay que recordar que la responsabilidad política tiene que ver con los errores en la gestión. Se conozcan o no, o hayan sido hechos por parte de su subordinado. Y normalmente este principio opera de manera inmediata, normalmente con la renuncia al cargo. Así es como se entiende el principio de responsabilidad política, porque la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, tiene sus propios tiempos, distinto a la responsabilidad política”, dijo Marco Moreno.

“Y en segundo lugar, evidentemente en el caso de la ministra de Bienes Nacionales, parece que el costo de hacer efectivo ese principio de responsabilidad política sería relativamente bajo, si bien ella es una militante de Frente Amplio, sus conexiones al interior del partido no son suficientes como probablemente para sostenerla. Por lo tanto, si el Presidente toma la decisión de hacer efectiva el principio de la responsabilidad política, el costo de hacerlo en este caso sería bajo en términos de lo que es el actual equilibrio al interior de la administración del gobierno”, agregó.

La fallida compra

La salida de Sandoval se debe a la fallida compra de la casa de Salvador Allende, la que tiene entre los copropietarios y herederos a la actual titular de Defensa.

Si bien desde el Gobierno dijeron que la compra se haría con “total transparencia”, el hecho causó críticas de la oposición debido a que parte de la millonaria suma que pagaría el Ejecutivo iría para la ministra Fernández.

Por lo mismo, desde Bienes Nacionales al día después informó que habían desistido de esta compra, pese a decir que había sido desarrollado conforme a la legalidad vigente, como la dictación de un decreto que autoriza la adquisición de los inmuebles, que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República el pasado 20 de diciembre.