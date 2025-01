Reforma de pensiones: establecen cronograma para despachar proyecto la próxima semana

Tras una serie de conversaciones y análisis, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado acordó un cronograma con el fin de despachar la reforma de pensiones. De este modo, se abrirá un plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 13 de enero y luego proceder a votar las modificaciones entre miércoles 15 y jueves 16 de enero.

Así lo dio a conocer el senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la instancia quien aseguró que “tenemos el compromiso de despachar esta norma de la comisión durante el mes de enero. Hoy día escuchamos la exposición del Ejecutivo y luego se abrió un plazo para presentar indicaciones, hasta el lunes 13 de enero”.

“Hoy discutimos las características de la PGU, pero hay temas relevantes como el 6% de capitalización individual, así como generar las condiciones para que -con misma edad y ahorro- mujeres y hombres tengan misma jubilación y mejorar la gestión para la baja de comisiones de administración, etc”, añadió el senador Coloma, junto con recalcar que se han hecho esfuerzos para poder acercar las distintas posiciones.

En la oportunidad, expusieron los ministros de Trabajo, Jeannette Jara y de Hacienda, Mario Marcel, quienes valoraron el establecimiento de un cronograma para el despacho de la iniciativa, especialmente, luego de un “proceso que ha sido complejo”

“Hemos avanzado porque se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) con un calendario que acorta los plazos originales que propuso la Cámara Baja, en el entendido que hay muchas personas que esperan este reajuste”, dijo la ministra Jara.

Agregó que “esperamos que esto se viabilice en las indicaciones que se entregarán para la discusión de la comisión la próxima semana” (…) “aquí ha una responsabilidad compartida entre oficialismo y oposición para llegar a acuerdos razonables para la ciudadanía”.

A su turno, el ministro Marcel precisó que “lo que estamos tratando de hacer es tener dentro estructura de pensiones un componente de seguro social que sea relevante y permanente estamos mirando los recursos que irán a ese seguro en su conjunto más que a cada uno de sus determinantes”.

Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda (Ind-FRVS) también valoró las conversaciones y señaló que “vamos avanzando y esperamos tener buenas noticias para resolver los temas más complejos” como, por ejemplo, “pretendemos equilibrar las pensiones entre hombres y mujeres -el denominado bono tabla-; así como resolver el tope imponible, las denominadas lagunas previsionales, pero lo más importante es ver cómo mejoramos las pensiones”.

En tanto, desde la oposición, el senador Luciano Cruz Coke (Evópoli) lamentó las expresiones previas que realizó el Presidente Gabriel Boric. “Lo que dijo el Presidente no solamente no se atiene al fondo de lo que hemos conversado, sino que también, y principalmente el tono en el que lo hizo, me parece que echa por tierra muchas de las confianzas. Entonces, eso me hace no ser tan optimista como estaba hace más de una semana”.

Cabe mencionar que este martes el Mandatario aseguró que “estamos cerca de llegar a un acuerdo”, no obstante, alertó que existen “incentivos para echarlo por la borda”. No obstante, el jefe de Estado afirmó que los distintos intervinientes “van a poder poner en el centro a las personas que ustedes representan para volver a legitimar la democracia”, recalcando la importancia de la discutida reforma.

Cabe precisar que el texto legal deberá ser examinado también por la Comisión de Hacienda, en las materias de su competencia.