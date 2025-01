Correa Sutil señala que no hay motivo para destituir a Maya Fernández e Isabel Allende

El abogado y exministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil calificó el requerimiento que presentarán Republicanos y la UDI por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende como “una venganza política”.

En diálogo con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Correa Sutil señaló que “la Constitución no es solo un texto, es también un conjunto de fines o valores que ella sirve”. Y es ahí donde señala que la presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) pierde sentido.

“Yo no veo ningún principio o valor constitucional que vaya a ser realizado si se destituye a la senadora. Esta disposición, que es tan clara y perentoria en su lenguaje, tiene una finalidad. Es una disposición vieja, viene del siglo XIX, y es una disposición muy razonable, pero lo que tiende es a evitar que haya actos corruptos, que haya actos indebidos, que haya negociaciones incompatibles entre un parlamentario y el gobierno”, detalló el también exintegrante del TV y exsubsecretario del Interior.

Sin embargo, agregó que “las normas tienen un lenguaje y tienen un sentido. Su sentido es la finalidad o propósito al que sirven. En este caso, la destitución de la senadora Allende no serviría a ese propósito de la Constitución. Por lo tanto, no hay un valor o principio que sea realizado, que sea servido, que sea cumplido con la salida de la senadora”. Y agregó que “no se protege el Estado de Derecho por la destitución de la senadora Allende”.

Ante la pregunta de Mirna Schindler de si es un debate abierto, por las interpretaciones de otros exmiembros del Tribunal Constitucional, Correa señala que “no porque el contrato no se haya celebrado, sino porque habiéndose celebrado un contrato, no se ha producido ninguno de aquellos perjuicios a los valores constitucionales que la norma tiende a proteger. Las normas tienen que interpretarse conforme a su letra, no cabe duda, y aquí la letra está clarita, pero también tienen que interpretarse conforme a su sentido”, agregó.

Agregó que “si la realización del acto no dañó ningún valor constitucional que la norma quería proteger, la probidad, la transparencia, la no compra de la voluntad parlamentaria, si no realizó ninguno de eso, si no dañó ninguno de esos principios, valores que quiere proteger, bueno, se atenta contra la letra, pero no contra el espíritu de la norma”.