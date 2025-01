Reaparece Machado en Venezuela: “Le tienen miedo al pueblo, Maduro no podrá gobernar a la fuerza”

La líder venezolana de la oposición a Nicolás Maduro, María Corina Machado, reapareció en un video en Twitter publicado esta tarde, luego de informar ayer de su secuestro. Emitiendo un mensaje a la población de su país hizo un recuento de las masivas protestas en Venezuela, explicó el incidente de su detención y aseguró que el régimen esta dividido, advirtiendo que el fin del dictador está cerca.

“Ese río crecido tricolor es lo más poderoso que he visto en mi vida y me llena de orgullo porque a pesar del despliegue de una fuerza represiva brutal derrotamos el miedo. Ustedes son unos valientes. Ayer se ratificó mi profunda confianza en la libertad de esta cerca. Ellos ayer perdieron. La militarización total de Caracas y otras ciudades es una demostración de quién le tiene miedo a quién, de cuánto miedo le tienen al pueblo”, manifestó la líder opositora.

En un video de ocho minutos Machado también explicó que debido a la militarización del país le pidió a candidato presidencial que compitió con Maduro, y se presume resultó ganador, Edmundo González que no ingresara a Venezuela este viernes -como había anunciado- hasta que estuvieran dadas las condiciones para hacerlo.

“Maduro no podrá gobernar a la fuerza”

“Sobre nuestro presidente electo, Edmundo González, quiero transmitirles varias cosas (…) Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. En su paranoia, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea. (…) decidimos que no es conveniente que hoy ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca”, dice en el video Machado.

En el que registro comienza señalando que el 9 de enero, cuando se llevaron a cabo protestas en todo el país y en el extranjero, centenares de miles de venezolanos participaron en más de 180 manifestaciones en Venezuela y en más de 150 ciudades alrededor del mundo.

“Venezolanos, Maduro no podrá gobernar a la fuerza que decidió ser libre. Ayer demostramos que no tenemos miedo y yo sé que cada vez seremos muchos más en las calles de Venezuela y en el mundo. Hoy le pido a cada venezolano que ejerza con fuerza su derecho a protestar”, agregó la líder opositora.

Machado destacó que la movilización de los ciudadanos representa la unidad de la nación venezolana. Afirmó que, a pesar de la represión, los manifestantes demostraron valentía y coraje.

En su discurso, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de consolidar un golpe de Estado y de violar la Constitución Nacional. Y en varias frases sugirió que el régimen Maduro se acerca a su fin.

“Maduro hoy no se puso la banda en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más. Ayer Venezuela vio el coraje desplegado por todo el país. Hoy el mundo ve el miedo encerrado en un salón. No tenga en duda, esto se acabó”, aseguró.

El confuso incidente de su secuestro

Machado también relató cómo durante las protestas fue interceptada y secuestrada por efectivos del régimen de Maduro

Según dijo al salir de una masiva protesta se dirigió en moto a otro punto de la ciudad. En el trayecto varias motos de la Policía Nacional Bolivariana la interceptaron y encañonaron.

“(…)nos interceptaron, un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra moto, en el medio de dos hombres. Así son ellos. Atacan a una mujer por la espalda”, relató

“En el trayecto, escuché repetir varias veces que se dirigían a Boleita (sector de Caracas). Después de llegar cerca de esa zona, repentinamente se pararon y dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo, me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente. Fue entonces cuando me enteré que el conductor de una de las motos que me acompañaba a la salida de la manifestación le habían herido una pierna y bala (…) se lo llevaron preso”, narró Machado.

Según expresó la opositora a Maduro, está en un lugar seguro, aunque presenta dolores y contusiones en varias partes de su cuerpo. Además, afirmó que su experiencia evidencia las contradicciones dentro del régimen venezolano.

EN el mensaje agradeció a los aliados democráticos de Venezuela y expresó su confianza en que la presión internacional aumentará sobre el régimen de Maduro. Machado hizo un llamado a los venezolanos para que continúen ejerciendo su derecho a protestar y afirmó que el país está más unido que nunca en su lucha por la libertad.