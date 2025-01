Tohá por Maduro: “Vamos a reconocer solamente autoridades que puedan mostrar resultados válidos”

En el marco de la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al momento que vive el país, las relaciones diplomáticas que se tendrán desde ahora en adelante y una posible ola migratoria.

Con respecto al reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente, enfatizó: “Nosotros vamos a reconocer solamente autoridades que puedan mostrar, a través de las actas electorales, resultados válidos del proceso electoral”. A ello, agregó que el resultado que se dio a conocer no tienen los respaldos suficientes, pero “no nos parece adecuado dar por buenos otros resultados de los cuales tampoco tenemos las actas”.

Además, justificó la decisión de no decantar por ninguna postura, diciendo que “la experiencia de reconocer a personas, o candidaturas que no se le reconocieron plenamente sus derechos en el conteo de votos, no dio lugar a buenos resultados, por ejemplo, cuando fue el caso del señor Guaidó”. Sumado a ello, señaló que la acción a seguir del país es “seguir exigiendo que se muestren las actas electorales, que se validen y ese es el resultado que Chile reconoce”.

En la instancia, Tohá también se refirió a la posible ola migratoria que pueda desencadenar la tercera toma de poder de Maduro: “Chile se ha preparado intensamente en los últimos años y tiene, hoy día, capacidades muy distintas de las que había en años anteriores”.

Con respecto a las capacidades, detalló que se refiere a ellas de forma positiva, pues existen mejores condiciones en cuanto a “tecnología en la frontera, al despliegue militar, a la legislación que se ha ido robusteciendo”. Pese a lo anterior, advirtió que “nunca esas condiciones, por mejores que sean, nos dejan plenamente blindados. Entonces, siempre hay que seguirlas reforzando y seguir trabajando en esa dirección”.