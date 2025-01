El tirón de orejas de Gabriel Boric en Congreso Futuro: “11 personas han estado mirando el celular”

Esta mañana se dio el vamos a la 14° versión del Congreso Futuro en el Salón de Honor del Congreso Nacional, sede Santiago. En esta instancia ―y bajo el lema “¿Qué humanidad queremos ser?“― los más de 120 expositores escudriñarán, además de los desafíos del futuro, lo que somos y qué valoramos como especie humana.

En el evento inaugural estuvo presente el Presidente de la República, Gabriel Boric. En su alocución el Mandatario, si bien recalcó el rol de las ciencias y el conocimiento para generar desarrollo para el país, también hizo el punto de que la tecnología también puede ser abusada en el día a día, alejándonos del momento.

“En nuestro país hay esperanza y expectativas de qué puede entregar la ciencia y la academia en general. Nos desafía a levantar la mirada y a reflexionar sobre los posible desafíos del futuro. Es metafórico y muy concreto“, destacó el Presidente, quien usó la última frase para darle un tirón de oreja a los presentes.

“En la primera fila hay 16 personas, donde 11 han estado mirando el celular permanentemente durante este ratito. Autoridades de gobierno, vi por lo menos 10 que estuvieron revisando su celular. Los invito a levantar la mirada”, acusó, señalando que la inmediatez del celular impide la concentración en el momento.

En esa línea fue que Gabriel Boric reconoció que, para evadir dichas distracciones ocupa un celular sin conexión a internet, conocido como dumbphone, lo cual le permite “mantener una relación más consciente con el entorno y evitar las distracciones constantes que trae la hiperconectividad”.

“No se trata de acusar a uno u otro”, clarificó de todas maneras el Presidente. “¿Dónde estamos cuando estamos? ¿Es posible estar en tantas partes, disfrutar y tener una mirada reflexiva cuando no estamos en un lugar? Me cuesta que por este ímpetu de estar en todas partes, me pierdo por estar hablando con otro ministro”.