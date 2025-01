Patricio Fernández y apoyo a regímenes autoritarios: “No tienen idea de lo cruel de la dictadura”

El periodista y director del Programa Democracia UDP, Patricio Fernández, analizó los preocupantes resultados de una encuesta que evidenció un creciente apoyo a regímenes autoritarios como alternativa para resolver problemas, especialmente la delincuencia.

Según el estudio, mientras un 63% de los encuestados prefiere la democracia sobre cualquier otro sistema de gobierno, un 31% considera que, en ciertas circunstancias, un gobierno autoritario podría ser preferible. Además, un 52% cree que un gobierno autoritario sería más eficiente que uno democrático para combatir la delincuencia.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Fernández apuntó al desconocimiento de las generaciones más jóvenes sobre lo que implica vivir en dictadura. “Quienes no vivieron algo tienen una liviandad para percibir lo que eso significó. Los que lo presenciamos no olvidamos lo cruel, lo apagado y lo triste que eran esos tiempos”, señaló.

Agregó que este fenómeno no es exclusivo de Chile, sino que se observa en diversas partes del mundo, y está relacionado con una falta de conciencia histórica. “Yo creo que no tienen idea no solo de lo cruel que era la dictadura”, enfatizó.

Contradicciones en las percepciones democráticas

El periodista destacó las paradojas presentes en las percepciones ciudadanas. Mientras que la mayoría sigue apoyando la democracia para resolver problemas como la creación de empleo o la construcción de hospitales, hay una tendencia significativa a considerar que un régimen autoritario podría manejar mejor la seguridad pública. “Estamos viviendo tiempos confusos, llenos de paradojas”, explicó.

Fernández también reflexionó sobre el surgimiento de liderazgos polarizadores como el de Johannes Kaiser. “Aparecen estos personajes como por afuera, con discursos muy nítidos, muy claros y muy polarizantes que simplifican (…) y convocan de manera mas sencilla”, afirmó, subrayando la baja confianza en los partidos políticos, con solo un 4% de respaldo según la misma encuesta.

Fernández vinculó este fenómeno con cambios culturales recientes, especialmente el avance de los derechos de las mujeres. “El avance de las mujeres es quizás la transformación cultural más importante de los tiempos que vivimos, pero también genera miedos, y esos miedos generan rabias, y esas rabias generan identificación”, sostuvo, destacando cómo estos temores pueden alimentar el apoyo a figuras populistas.