La pelota en cancha de San Martín: América Transparente cuestiona sueldos anormales en Las Condes

Dentro de las promesas de campaña de la entonces candidata a alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, estaba el mensaje claro de que no repetirían los errores de la saliente Daniela Peñaloza (UDI). De hecho, decía que en las gestiones anteriores (Peñaloza y Joaquín Lavín) ocurrieron cosas que deben ser investigadas. Otra cosa es con guitarra, dicen.

De acuerdo a un posteo de Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, en X, se publicaron -por transparencia activa- los sueldos de la Corporación de Las Condes de diciembre. Y hay datos que sorprenden, como por ejemplo el pago de $14.424.652 al secretario general Ricardo Gutiérrez, otros 13 millones para otros directores en cargos y $3.084.749 a un chófer. Para poner en referencia, la nueva alcaldesa cobró en el mismo mes $7.742.787.

Gutierrez, por ejemplo, hizo noticia el año 2023 cuando la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la Municipalidad de Las Condes a raíz de la investigación por irregularidades en la compra de un inmueble para la construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) y le requisaron elementos de trabajo, junto a otras personas, cuando era secretario general de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes.

En conversación con El Mostrador, Lyon dijo que “hemos dado a conocer dos cosas últimamente sobre la corporación de las Condes. Una tiene que ver con estos sueldos bastante abultados que no hemos visto que se repitan en otras corporaciones, de la parte directiva, y también la contratación de familiares de manera irregular para lo que fue el vacunatorio. Pero tanto estos sueldos como la gente que trabajó en el vacunatorio no es algo que haya empezado con esta alcaldesa nueva, sino que son cosas que vienen de atrás”.

“No sabría decirte si va a ser la punta del iceberg, pero espero que la alcaldesa, cuando hay un cambio de color en el fondo -ni siquiera un cambio, porque sigue siendo ella de centro-derecha, pero cuando un partido deja de estar tanto tiempo en un municipio y llega alguien que ya sea independiente o de otro partido, suelen hacerse auditorías, algo que esta alcaldesa prometió que iba a hacer, y así empiezan también a conocerse más cosas”, agregó.

En este caso en particular, Lyon dijo que hizo “una revisión de todas las otras corporaciones del sector oriente, donde estamos hablando que son los municipios con mayor presupuesto del país y las corporaciones que manejan son bastante grandes, y uno no ve sueldos como el de Las Condes. Es algo bastante especial, uno no ve, incluso dentro de otras corporaciones de Las Condes donde también hay sueldos que son súper altos, pero no ve sueldos mayores del alcalde, y creo que sin duda que debe ser revisado e investigado y que espero que la nueva administración revise cómo se están calculando los sueldos, cómo llegamos a tener ese tipo de sueldo, que en verdad no se explican. Si uno hace una revisión del perfil profesional de muchas de estas personas no se condice con lo que ganan”.

“A veces el Estado paga mejor que el sistema privado en algunos trabajos, pero esto no es la realidad del sistema público. Uno compara sus sueldos y no tienen choferes que ganan 3 millones. No es lo normal, entonces sin duda acá hay algo que salta de la norma”, añadió.

“Quizás es muy pronto para poder hacer un juicio sobre si San Martín está haciendo un cambio radical en la imagen, creo que hay que darle más tiempo. Esperemos que hayan señales de cambio porque creo que ese fue el énfasis de su campaña y también su labor como concejal estuvo bastante marcada en ese punto de fiscalización y de proponer cambios, así que espero que esos cambios se cumplan y nosotros seguiremos levantando temas de estas y otras corporaciones ojalá para que se ponga al ojo y esos temas avancen”, cerró.

Al cierre de la nota, el municipio de Las Condes no ha emitido declaraciones.