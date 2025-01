Marcel enfrenta críticas por recorte de presupuesto: dirigentes “piensan que se hace de una plumada”

Tras la polémica instalada en el Ejecutivo luego del ajuste del gasto público de $600 millones de dólares (entre ellas, de $7.000 millones al Ministerio Público), y de las críticas posteriores, el ministro de Hacienda Mario Marcel anunció que se reunirá con el Ministerio Público para abordar la situación, subrayando que “la disciplina fiscal no es fácil”.

“Hay que recordar una vez más que el ajuste presupuestario que se está implementando es en cumplimiento de un mandato legal emanado de la propia ley de presupuestos, que a su vez se originó de un acuerdo marco en la tramitación del presupuesto”, recordó el titular de la cartera, asegurando que las excepciones pertinentes fueron contempladas en la tramitación del proyecto: el resto “se ha aplicado de manera pareja tal como está señalado”.

A reglón seguido Marcel reafirmó: “el Gobierno tiene el tema de la lucha contra la delincuencia y el delito como una prioridad absoluta que asignado a aumentos importantes de recursos para este propósito, algunos de ellos todavía están en el proceso legislativo”, afirmando que la reunión con el ente persecutor se concretará a fines de esta semana.

Asimismo también abordó las críticas en contra del Gobierno y de la ejecución del presupuesto: el jefe de la billetera fiscal aseguró que abundan “dirigentes políticos que piensan que cortar el gasto es fácil, que se hace así de una plumada”, y que no le asignan valor a la gestión realizada ni por Hacienda ni por la Dirección de Presupuestos.

“No es fácil administrar las finanzas públicas, no es fácil mantener la disciplina en materia de gastos y no es fácil ajustar gastos. Nosotros lo hacemos porque es nuestra obligación, porque es nuestro compromiso con el país (…) siempre vamos a buscar la forma de hacerlo de la manera más compatible con la efectividad de las instituciones y con el logro de los objetivos de política pública”, aseveró el secretario de Estado.