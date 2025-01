Megaformalización del caso Audio-Factop: intervienen las defensas de imputados

Hoy continúa la megaformalización del caso Audio-Factop, la sexta de esta maratón judicial en el Centro de Justicia de Santiago.

En esta oportunidad, se espera que intervengan las defensas de los imputados, como los ejecutivos de LarrainVial, entre otros.

El fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Juan Pablo Araya, pidió arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el director de finanzas corporativas de LarrainVial, Felipe Porzio, para el exgerente general de Larraín Vial Activos, Claudio Yañez, y para el socio de la firma Manuel Bulnes.

Mientras que para los directores de la administradora Andrea Larraín, Andrés Bulnes, Jaime Oliveira, José Correa y Sebastián Cerededa, el persecutor pidió firma mensual y arraigo nacional.

En las audiencias de la semana pasada, la Fiscalía Oriente terminó de dar lectura a la minuta en la que se detallaron los hechos y delitos, por las que fueron formalizadas y reformalizadas las 20 personas que están siendo investigadas por delitos en materia económica económica y de corrupción.

Los documentos contenían más de 180 páginas, entre los cuatro fiscales del caso Lorena Parra, Felipe Sepúlveda, Miguel Ángel Orellana y Juan Pablo Araya, dieron lectura ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.



Detalle de las penas

Estas son las posibles penas que enfrentarían los imputados. Álvaro Jalaff podría recibir una condena mínima de 20 años de cárcel, desglosada en:

5 años y 1 día por infracciones a la Ley de Mercado de Valores.

Entre 5 años y 1 día y 10 años por delitos tributarios.

Entre 5 años y 1 día y 10 años por lavado de activos.

Desde 5 años y 1 día por soborno.

Por su parte, Antonio Jalaff podría enfrentar una pena mínima de 23 años, que incluye:

Desde 5 años y 1 día por la Ley de Mercado de Valores.

10 años por delitos tributarios reiterados.

Entre 5 años y 1 día y 10 años por lavado de activos.

Un mínimo de 3 años y 1 día por estafa.

En paralelo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 21 de febrero la formalización de Marcelo Medina, excontador de los hermanos Jalaff. Medina es investigado por los delitos de lavado de activos, soborno y ilícitos tributarios.

Situación de Bulnes y Porzio

Los socios de LarrainVial, Manuel Bulnes, exdirector ejecutivo, y Felipe Porzio, director de Finanzas Corporativas, enfrentarían penas estimadas entre 5 años y 1 día y 10 años de presidio. Estas sanciones están asociadas a delitos en la Ley de Mercado de Valores en concurso ideal con administración desleal. Sin embargo, la Fiscalía consideró que el arresto nocturno sería una medida cautelar proporcional para estos imputados.

La defensa de Alvaro Jalaff, encabezada por el abogado Hugo Rivera, declararon que: “El Ministerio Público está tratando de armar un rompecabezas con piezas que no calzan para instalar delitos que mi defendido jamás ha cometido. Hemos dicho desde el primer momento que Alvaro Jalaff no ha cometido ningún delito. Por el contrario, es una víctima que salió perjudicado en más $18 mil millones. Se ha causado un perjuicio a su imagen pública y a su patrimonio. Los fiscales han instrumentalizado declaraciones para tratar de juntar partes y piezas que no hacen sentido”, declaró el defensor.