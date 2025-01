Pensiones: Gobierno blinda a ministra Jara tras críticas por su propuesta de inversor estatal

El Gobierno salió en defensa de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y del acuerdo por la reforma de pensiones tras la polémica generada por su propuesta de incorporar un inversor estatal al sistema previsional en un proyecto que se presentaría en marzo. La idea fue respaldada por el ala izquierda de la coalición oficialista, pero generó preocupación en el Socialismo Democrático y críticas desde la derecha.

La ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, afirmó en conversación con radio Universo que la propuesta busca “incorporar mayor competencia al sistema” y destacó que no fue parte del acuerdo alcanzado con Chile Vamos en el Senado.

“Es un tema que no fue parte de la discusión, no fue parte del acuerdo ni para incluirlo ni para excluirlo. Y por lo tanto, se planteó esta idea de poder presentar una iniciativa en esa dirección en el Congreso, que es el espacio donde se tiene que llevar adelante esta discusión. En un Congreso que los parlamentarios y parlamentarias que ahí están podrán evaluarlo en su mérito, entender si es que es un buen o mal proyecto, llevar una discusión adelante y ver si es que prospera”, sostuvo la vocera.

“Es parte de un proceso habitual. Yo creo que es importante no olvidar aquello. Los sistemas no son perfectos. El trabajo de la política, del gobierno, del Parlamento, es estar buscando cómo ir mejorándolos progresivamente y eso es algo a lo que no podemos renunciar nunca”, cerró la vocera.

Desde la oposición, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) calificó la propuesta como “una mala señal” y sostuvo que parece “un discurso para el núcleo duro” de la coalición de gobierno, lo que genera desconfianza y no contribuye al avance del acuerdo.

Por su parte, en el oficialismo, figuras como el presidente del PPD, Jaime Quintana, y el secretario general del PS, Camilo Escalona, expresaron inquietud durante el comité político ampliado. Quintana señaló que iniciativas como esta complican el panorama en Chile Vamos, cuyos votos son esenciales para concretar la reforma. Escalona, en tanto, resaltó la importancia de priorizar la estabilidad de los acuerdos alcanzados.