Propuesta de AFP estatal pone en riesgo reforma previsional

Pese a que corrió peligro el acuerdo entre el Gobierno y Chile Vamos por la reforma a las pensiones, este sigue avanzando luego que la Comisión de Trabajo del Senado concluyera la votación en particular del proyecto.

Las declaraciones de la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, quien lamentó que no se haya materializado el fin de las AFP, generaron una ola de reacciones este lunes. Junto con eso, la secretaria de Estado confirmó la veracidad de una minuta enviada al oficialismo en la que se informaba el ingreso de un proyecto para instalar en el sistema un inversor estatal, es decir, una AFP estatal, algo que no logró ser parte del acuerdo que se discute.

Las reacciones en contra de esta revelación fueron inmediatas y se veía en riesgo el avance de la reforma. Sin embargo, las cosas algo se tranquilizaron con el paso del día y, en el marco del acuerdo previo, entre las indicaciones aprobadas destacan la creación del seguro social, el nuevo aporte de 7 % de la renta imponible a cargo de los empleadores, la licitación del stock de afiliados, el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250.000 y el sistema único de cobranza previsional.

“Hoy hemos logrado dar un paso fundamental para la reforma al sistema de pensiones de nuestro país. Esto se hace en un marco de un acuerdo político potente que, como hemos señalado, constituye un gran avance para el país porque, entre otros elementos, destraba la puerta que ha estado durante estos últimos 10 años trancada”, señaló la ministra Jara tras finalizar la tramitación en la comisión de Trabajo del Senado.



Ahora, la iniciativa continuará su revisión en la Comisión de Hacienda, la que se abocará a las normas de su competencia durante los días martes y miércoles para, posteriormente, llegar a la sala del Senado que está convocada, este jueves 23 de enero desde las 10:00 horas, hasta su total despacho.



Lo cierto es que los términos del acuerdo previsional no dejaron satisfecha a una parte del oficialismo que critica lo que llaman la “consolidación del actual sistema de AFP”, por lo que el Gobierno sostuvo conversaciones con las diferentes bancadas en la Cámara de Diputados para allanar el camino, luego de que el proyecto tenga luz verde en el Senado. En ese marco es que circuló la minuta en la que se informaba del ingreso del proyecto que instala el inversor estatal o AFP estatal.



Pese a lo anterior, una de las preguntas que se instaló tras la negociación es cómo el Ejecutivo logrará capitalizar el logro de la eventual aprobación de la reforma, y al mismo tiempo tranquilizar a su sector por las expectativas no cumplidas.

“Tenemos un compromiso por ingresar el inversor estatal que no fue materia del acuerdo, ni aprobarlo, ni rechazarlo, ni impedirlo, ni empujarlo”, explicó Jara en entrevista con el programa Mesa Central. Asimismo, señaló que ese tema es “discusión de otro momento”, y que “cada uno de los sectores políticos tienen que hacer los caminos pertinentes, y para eso está la democracia”.

Consultado por el mismo tema, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó este fin de semana que “el acuerdo fue efectivamente no impulsarlo en esta reforma, pero no hay nada en esta reforma que impida que exista un inversor público, y por supuesto, cada actor político se reserva su posición respecto a una propuesta que haya sobre esa materia”.

Dichos que han sido interpretados como una “mala señal” por parte de la oposición, además de un intento por alinear a la disidencia en el oficialismo. Si bien la ministra Jara descartó que obedezca a un diseño para hablarles a los suyos, parlamentarios del sector han declarado que esperan que el proyecto sobre un inversor estatal sea un compromiso a cumplir por parte del Ejecutivo.

Reacciones oficialistas y los llamados a cuidar el acuerdo

Mientras que en la oposición aseguraron “que no hay piso político” para que el proyecto sobre inversor público vea la luz en el Congreso, en el oficialismo generó opiniones divididas el hecho de que la secretaria de Estado haya anunciado su ingreso en marzo, en circunstancias que la reforma aún no ha salido del Senado.

“Me parece necesario que se discuta una alternativa pública en la inversión. Además, es una señal de que la reforma no clausura el debate de pensiones, y quienes se opongan o voten en contra tendrán que dar cuenta al país de sus vínculos con las AFP. Por nuestra parte, no abandonaremos el objetivo de terminar con las AFP, que tanto daño le han hecho a los chilenos”, dijo el diputado PC y presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Luis Cuello.

Asimismo, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, afirmó que lo del inversor público es una alternativa que permite que la gente decida y tenga más opciones de elegir, y la aspiración inicial es que esto fuera parte de la reforma.

“La derecha no aceptó incluirlo y amenazó en una negociación del todo o nada con que no daría los votos para el acuerdo sobre el seguro social y los otros componentes de la reforma. En mi opinión, operaron en una defensa a los intereses de la industria poniendo como escudo los beneficios de la gente. Por eso, al no existir acuerdo en las indicaciones, me parece legítimo que el Gobierno presente un proyecto de ley aparte, específico sobre la materia y que discutamos en su mérito la creación de una alternativa pública”, dijo.

Por otra parte, el diputado del PPD, Raúl Soto, hizo un llamado a la prudencia y a evitar cualquier elemento que pueda significar una piedra en el camino para la viabilidad de la reforma que aún está en tramitación.

“Yo creo que hay que ser más prudentes respecto de estar anticipando escenarios futuros. Lo que tenemos hoy día es lo que está contenido en el acuerdo y en el proyecto de reforma de pensiones, es lo que está por despachar el Senado y nos va a llegar a la Cámara de Diputados, lo demás son especulaciones, lo demás son propuestas que creo en este momento no contribuyen, sino que más bien tendrán que ser evaluadas en su momento”, señaló.

En esa línea, para el senador PS e integrante de la comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, el foco debe estar puesto en lo que se ha ido aprobando en particular de la reforma, más que en las declaraciones de la ministra Jeannette Jara.

“Se aprobó uno de los cambios más importantes que ha ocurrido en los últimos 40 años en el país en materia de seguridad social, la creación de un seguro social para mejorar las pensiones de los chilenos y, por lo tanto, abrir a un tercer actor la forma de capitalizar los recursos para mejorar las pensiones. Ha sido trascendental y eso es lo que tenemos que rescatar. Ahora, los dichos de la ministra son dichos de ella en lo particular, pero yo creo que vamos cruzando el río, vamos por la mitad, por lo tanto, tenemos que apostar por aprobar hasta total despacho”, señaló.

“El inversionista estatal no es necesario”

Los llamados a cuidar el acuerdo también provinieron desde la oposición, donde el senador UDI, Juan Antonio Coloma, ha señalado que si bien las declaraciones sobre un eventual debate respecto a un inversor estatal “genera desconfianza”, también es cierto que podrían estar dirigidas a “un núcleo duro de votantes”, más que a la búsqueda de una solución concreta.

“Quiero pedir especial cuidado estos días para que entre nosotros cuidemos el acuerdo, porque no es fácil. No puede haber puntos suspensivos respecto a esto, porque es un esfuerzo grande. Si cada uno hiciera por su cuenta un proyecto sería distinto”, dijo el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado.

Desde el mundo técnico, el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, también hizo un llamado a cuidar las conversaciones, debido a que aún quedan puntos pendientes en el proceso. En ese sentido, afirmó que el debate sobre un inversionista estatal “no es necesario”.

“Si es que funcionan las licitaciones de stock de afiliados, esa debería ser la forma cómo conseguir mayor competencia en el sistema y generar al mismo tiempo menores comisiones. Si introducir más competencia no es el objetivo, entonces es un aspecto más ideológico el tener al Estado involucrado”, afirmó.

A juicio de Bravo, lo prudente sería esperar el funcionamiento del nuevo sistema con la licitación y afirmó que el tema de una “AFP estatal” responde a una larga discusión que finalmente no prosperó.

“Desde el punto de vista político probablemente tenga alguna lógica para el Gobierno que está tratando de hablar a su coalición, pero en mi opinión habría que tratar de meter el menor ruido posible si es que de verdad se quiere aprobar un acuerdo. (…) Hay que tener en cuenta que este acuerdo se puede caer en cualquiera de sus normas, está en una situación relativamente frágil y por lo tanto espero que haya responsabilidad por parte del Gobierno y de todos los sectores políticos”, advirtió.