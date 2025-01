Ministra de Salud se defiende en interpelación, pero sigue bajo la lupa por listas de espera

Por más de dos horas, la ministra del Salud, Ximena Aguilera, fue consultada sobre las medidas del Gobierno para enfrentar diferentes desafíos de su cartera. Las acciones en torno a las listas de espera, los plazos vencidos en la atención de patologías GES y las medidas tomadas frente a irregularidades en los servicios fueron parte de las materias cuestionadas por el diputado Henry Leal (UDI).

En primera instancia, el diputado interpelador solicitó a la ministra la planificación y metas para reducir los tiempos de espera en atenciones de salud. Ante esto, la secretaria de Estado explicó que la pandemia agravó los problemas del sistema de salud. Sin embargo, destacó que el Ejecutivo ha priorizado la reducción de listas de espera con metas desafiantes y un enfoque en fortalecer la atención primaria y secundaria. De esta manera, comentó, se ha logrado una reducción del 56%, en tiempos de espera; y del 27%, en cirugías.

Consultada en materia de probidad, la ministra informó la realización de más de 200 auditorías ministeriales. También respecto de una cadena de supervisión que busca asegurar una mayor transparencia y control en la gestión sanitaria.

El diputado también cuestionó la promesa presidencial de reducir en un 40% las listas de espera, así como la meta de los 200 días de espera. Respecto al tema, la ministra aclaró que el objetivo del ministerio es resolver las listas de espera. Igualmente, explicó que la meta de 200 días corresponde a la mediana de espera, no a un plazo máximo para todos. A su vez, destacó que esta ya se cumplió en Talcahuano y Magallanes, con avances significativos en otras regiones, gracias a recursos adicionales.

La ministra señaló en reiteradas oportunidades que, como Gobierno, no son autocomplacientes con las cifras que se manejan. Empero, remarcó que han hecho avances para tratar de volver a las cifras de espera previas a la crisis sanitaria por Covid-19. En este marco, recordó que, tras la pandemia, hubo un aumento significativo de atenciones. Dicha situación marcó las dificultades del sistema para dar respuesta a este escenario.

Atenciones VIP y salud infantil

El diputado Leal, en sus cuestionamientos, denunció casos de “atención VIP” en siete hospitales. Detalló que funcionarios y familiares habrían recibido cirugías en menos de 30 días, incluso, suspendiendo otras por razones administrativas.

La ministra condenó estos actos. De hecho, destacó que todo caso de “salto de fila” es sancionado. Informó que se designó a un abogado para investigar sumarios relacionados con probidad y acelerar procesos. Sin embargo, aclaró que los casos denunciados son excepcionales.

También explicó que las investigaciones están a cargo de fiscales designados por los servicios de salud y, en algunos casos, no se han renovado cargos de directivos vinculados a irregularidades.

Tras la respuesta, el parlamentario interpeló a la ministra a “pedirle perdón” a las familias que se vieron afectadas por estos actos. Ante esto, la secretaria de Estado insistió en que se ha hecho valer las responsabilidades administrativa. Recalcó que, incluso, una persona fue acusada de negociación incompatible.

En otro tema, el diputado inquirió sobre las atenciones en salud infantil, con un énfasis especial en las niñas, niños y adolescentes bajo tutela del Estado. Sobre el punto, la ministra señaló que en estos casos existe una prioridad de 180 días máximos de atención. Además, relevó el avance que significó el uso de la vacuna contra el virus sincicial, gracias al cual, en 2024, se redujo considerablemente la mortalidad neonatológica por esta causa.

Cuestionamientos y defensa

El diputado también cuestionó la gestión y el control del ministerio y los sistemas de salud. Apuntó a personas fallecidas que aparecían con cirugías, o bien, desaparecían de las listas de espera. Frente a esto, la ministra explicó que los sistemas informáticos estaban desactualizados, sin soporte ni mantenimiento tras la pandemia. Por lo tanto, durante su gestión se ha trabajado para levantar un nuevo sistema que permita hacer un mejor seguimiento de los procesos.

Tras una serie de preguntas, el diputado interpelador cuestionó que la ministra “no se hizo cargo” y lo decepcionó al escuchar sus respuestas. Criticó que no hayan presentado denuncias, ni querellas por las irregularidades. También, que no removiera a los malos directores de servicios de Salud. Además, sostuvo que no se comprometió con cifras ni plazos para mejoras.

En contraposición, Ximena Aguilera señaló que existe un compromiso explícito del Gobierno y de su cartera. Resaltó que hay planes y medidas concretas para avanzar en la cobertura universal de la salud. Asimismo, reconoció que no están “satisfechos con los tiempos de espera” y afirmó que seguirán “desafiados con cumplir las metas”. Sin embargo, agregó que se han “logrado resolver como nunca antes las listas de espera”, tras recibir un “sistema traumatizado y golpeado” por la pandemia.

Debate y fase final: continúa preocupación por listas de espera

Luego de la interpelación, intervino un representante por bancada para manifestar las visiones de su sector respecto al tema. Participaron Daniel Lilayu (UDI), Ana María Gazmuri (PAH), Helia Molina (PPD), Agustín Romero (PREP), Patricio Rosas (FA), Tomás Lagomarsino (IND), Ximena Ossandón (RN), Francesca Muñoz (PSC), Jorge Guzmán (Evópoli), Daniel Melo (PS) y Marisela Santibáñez (IND).

Desde los sectores de la oposición se mantuvo la crítica a la crisis de sanitaria. Cuestionaron las cirugías pendientes, fallecimientos en listas de espera, problemas de infraestructura y corrupción. Por lo tanto, insistieron en tomar medidas urgentes ante las deficiencias del sistema.

Adicionalmente, se criticó el retraso en los servicios oncológicos, sobre todo para las mujeres con cáncer. En este plano, se instó a recuperar hitos del sistema sanitario, fomentar la relación público-privada e innovar para superar desafíos.

Desde sectores oficialistas, en tanto, se destacó los avances en la gestión de la ministra. Sobre todo, se resaltó la manera de enfrentar problemas estructurales y la necesidad de garantizar acceso a la salud universal. Igualmente, se enfatizó la necesidad de modernizar el sistema, mejorar infraestructura y aumentar la inversión para atender la creciente demanda.

Finalmente, la Sala aprobó, por mayoría, la resolución que expresa la preocupación por el aumento de las listas de espera, que afectan a más de tres millones de pacientes, incluidas 7.320 mujeres con cáncer de mama o cervicouterino. Junto a esto, critica la falta de acciones claras del Gobierno para garantizar atención oportuna. Y, paralelamente, lamenta la negativa a integrar los sistemas de salud público y privado en beneficio de los chilenos.