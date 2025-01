Rector UCT y atrasos de la Comisión por la Paz y el Entendimiento: “La situación es bien compleja”

La Comisión por la Paz y el Entendimiento, encargada de abordar el conflicto histórico entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, trabaja bajo alta reserva. Aunque inicialmente se esperaba un acuerdo para el 31 de enero, la fecha parece haberse postergado hasta marzo. Uno de sus integrantes, Sebastián Nabeillán, reconoció las dificultades, indicando que el proceso está en un “momento crítico de negociación”.

Al respecto, y en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Aliro Bórquez, rector de la Universidad Católica de Temuco (UCT), destacó el desafío de alcanzar acuerdos en un contexto tan complejo. “La comisión ha trabajado en forma muy reservada y tengo la esperanza de que vamos avanzando en alguna propuesta, en alguna solución. Pero, sin lugar a dudas, la situación es bien compleja para encontrar soluciones”, señaló.

Sobre la problemática de las tierras, Bórquez fue claro en destacar las limitaciones existentes. “El tema de las tierras es un tema complejo porque las tierras son finitas. No es que las demandas crezcan y uno tenga toda la disponibilidad en la macrozona sur para atender esas demandas. Entonces, yo creo que aquí el problema está en conjugar entre la posibilidad de asignar tierras con este límite”.

En relación a las demandas de 400 mil hectáreas planteadas por agrupaciones mapuche, afirmó: “Ellos tienen hecho un inventario de la capacidad de poder avanzar en las últimas entregas de tierra. Y el otro camino es que tienen que ponerse de acuerdo en cómo generar reparaciones. Si no es entrega de tierra, ¿cuál es el conjunto de reparaciones que le van a hacer a todas aquellas personas que efectivamente hayan sido despojadas de sus tierras y que requieren ese tipo de reparación?”.

Bórquez también enfatizó la importancia de un enfoque equilibrado en la búsqueda de soluciones. “Desde un comienzo se habló que tiene que trabajarse en un conjunto de medidas de este tipo. El catastro de tierras, hasta dónde es posible y aquello que no es posible, porque si no hay más tierra, es ofrecer un mecanismo un poco distinto. El tema de los recursos de tierra es una cosa finita. Uno no puede tener la esperanza de que se va a poder satisfacer toda la demanda”.

Sobre los desafíos históricos de este conflicto, comentó: “Es un problema multidimensional, un problema histórico. Y por lo tanto, llegar a consensos debe ser un camino difícil. Yo confío mucho en que la comisión ya ha ido construyendo los consensos que se necesitan para ofrecerle esta propuesta al gobierno y al Estado de Chile”.

Bórquez reiteró su esperanza en el trabajo realizado por la comisión: “Si hubiesen tenido dudas en noviembre, cuando se tenía que entregar, a lo mejor la propuesta no hubiese sido el 31 de enero, tendría que haber sido ya en marzo. Entonces, yo confío mucho en que la comisión ya ha ido construyendo los consensos que se necesitan para ofrecerle esta propuesta al gobierno y al Estado de Chile”.