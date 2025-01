Ministra Tohá fija plazo para candidatura presidencial: “Cuando volvamos del verano”

La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), asoma como una de las principales cartas presidenciales de la centroizquierda en un momento clave para las definiciones políticas.

En un contexto donde los plazos se acortan, Tohá reconoció la dimensión colectiva y política de una eventual candidatura, señalando que “cuando volvamos del verano esta conversación va a estar mucho más instalada y se van a comenzar a tomar estas definiciones”.

En conversación con el programa Ahora es Cuando de radio Infinita, la ministra Tohá expresó que “esta no es una cosa solo de decisión individual, también es colectiva, no es una decisión tomada, se va a tener que tomar en los próximos meses, entiendo que no es solo una decisión personal, es política y tiene que ver donde uno puede servir más”.

Venezuela y Bienes Nacionales

La ministra también se refirió a la tensión diplomática con Venezuela en el contexto de la investigación por el asesinato del exteniente Ronald Ojeda, que involucra según el Ministerio Público al dirigente pro Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Tohá afirmó que, de confirmarse los hechos, el caso sería de “una gravedad de corte internacional” y señaló que Chile tomaría las acciones correspondientes, incluyendo recurrir al Tribunal Penal Internacional.

Respecto a las relaciones diplomáticas con Venezuela, desmintió una ruptura formal, aunque reconoció que “en la práctica están en su mínima expresión”. Añadió que “no vamos a fomentar rotura de relaciones”, subrayando que lo diplomático y consular está funcionando al mínimo.

Sobre la polémica que terminó con la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Tohá calificó el episodio como “lamentable e indignante”. Explicó que la intención inicial tenía “un enorme sentido en lo patrimonial”, pero que no se advirtió la incompatibilidad legal de la transacción. “Es absurdo pensar en mala fe, es un acto totalmente público (…) Esto fue un acto fallido, y que haya reacciones me parece normal”, puntualizó.

La ministra anunció que la puesta en marcha del nuevo Ministerio de Seguridad tiene como meta abril de este año. Destacó que esta cartera estará dedicada exclusivamente a temas de seguridad, dejando de lado aspectos políticos. “Se requieren políticas de Estado basadas en evidencia, y para eso hay que separar la discusión”, señaló Tohá.