Reforma de pensiones: Carta por aseguradoras de EEUU al Presidente Boric advierten “expropiación”

El American Council of Life Insurers (ACLI), que agrupa a Metlife, Principal Financial Group y Prudential Financial, envió una carta al gobierno chileno manifestando preocupación por la reforma de pensiones. Argumentan que el proyecto vulnera tratados internacionales y afecta la inversión extranjera, señalando que medidas como la licitación bienal de afiliados y la participación del IPS crearían condiciones de mercado injustas. Advierten que estas modificaciones podrían reducir los rendimientos de pensiones y afectar el mercado de capitales.

