¿Peligra Visa Waiver? Fiscal estadounidense pide a Trump suspenderla por “turismo delictual”

El fiscal del distrito de Orange County, California, Todd Spitzer, solicitó la suspensión de Chile del Visa Waiver Program (VWP), argumentando que bandas de crimen organizado chilenas han explotado el beneficio para ingresar a Estados Unidos y cometer delitos.

A través de su cuenta en X, Spitzer alertó sobre un supuesto “vacío legal” en el programa de exención de visa ESTA del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., afirmando que esto ha permitido a redes criminales chilenas “cometer robos a viviendas y comercios, asaltos a domicilio y hurtos en todo el país”.

Según el fiscal, Chile, que fue incluido en el VWP en 2013, “ha fallado constantemente en proporcionar a las autoridades estadounidenses la información necesaria sobre antecedentes penales de sus ciudadanos”, lo que, a su juicio, ha facilitado la operación de organizaciones delictivas en el país norteamericano.

Spitzer argumentó que este “turismo delictual” ha tenido un impacto significativo, señalando que “estos grupos criminales, comúnmente conocidos como ‘bandas de robo sudamericanas’, han sido vinculados con robos en al menos 25 estados”. Además, detalló que “solo en 2022, más de 350.000 ciudadanos chilenos ingresaron a EE.UU. bajo el VWP”, lo que a su juicio eleva el riesgo de delitos cometidos bajo este esquema.

El persecutor también destacó que estos grupos emplean tecnología sofisticada, como inhibidores de señal Wi-Fi y de teléfonos celulares, para evitar ser detectados. “Las víctimas han informado haber perdido millones de dólares en efectivo, joyas y otros objetos de valor”, sostuvo.

Finalmente, solicitó al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, suspender de inmediato la participación de Chile en el programa hasta que el país cumpla con la obligación de entregar información sobre los antecedentes penales de sus ciudadanos.

For nearly two years, Orange County District Attorney Todd Spitzer has been sounding the alarm about a dangerous loophole in the Department of Homeland Security’s ESTA visa waiver program that has allowed Chilean organized crime rings a direct pipeline into the United States to… pic.twitter.com/V6jIwn4pqK

— OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) January 30, 2025