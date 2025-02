Físico teórico Cristián Huepe advierte sobre derechización de empresarios tecnológicos en era Trump

Es el tema de la semana y del futuro. La aparición de la IA china DeepSeek produjo el lunes una importante caída en el precio de las acciones de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial estadounidense.

Cristián Huepe es físico teórico, experto en sistemas complejos, investigador asociado a la Northwestern University, director de SoL de la Universidad Católica y fundador de NetSense Lab en Chile. En esta entrevista explica la relevancia de DeepSeek y la derechización de los empresarios tecnológicos en la era Trump.

-¿Es DeepSeek un descalabro para la industria de la IA estadounidense?

-Es un remezón, pero más a nivel comercial que de investigación fundamental. La carrera del desarrollo de la IA tendrá un avance muy irregular, en el que algunos grupos darán un salto hoy y otros lo harán mañana. Los paradigmas de avance de la IA no están bien establecidos, así que no es sorprendente que un ‘insurgente’ le gane a la gran industria. Es interesante que además DeepSeek está basado en open source code, lo que lo hace un insurgente no solo en tecnología, sino que además en modelo comercial. Esto se combinó con una creciente incredulidad de expertos en la valoración excesiva de las inversiones en IA para poner en duda el exceso de confianza en la industria IA estadounidense.

-¿Que puede implicar la presencia de rostros de la industria tecnológica en el cambio de mando de Donald Trump?

-Perfila una difícil situación. Los multimillonarios tecnológicos se acomodaron demasiado rápido a la lógica oligárquica transaccional impuesta por Trump. Donaron dinero para la inauguración, asimilaron el lenguaje MAGA (Make American Great Again). Es fácil imaginarse la democracia estadounidense en riesgo cuando los que controlan la información en la web, forman una oligarquía que se sube al carro del autócrata.

-¿Existe una derechización de la industria tecnológica estadounidense?

-Absolutamente. Durante el gobierno de Obama hubo un gran acercamiento entre la industria tecnológica y los demócratas. La «modernidad» de Obama y el liberalismo demócrata acomodaba una visión libertaria que permeaba Silicon Valley. Pero algunos millonarios inversionistas tech empezaron a promover una visión libertaria tecnocrática extrema que se fanatizó y confrontó con los demócratas cuando éstos intentaron limitar su poder, lo que terminó peor con el surgimiento de la posverdad y durante la intervención rusa en las redes sociales durante la primera elección de Trump. Hoy varios millonarios tech son financistas de la administración Trump y están posicionándose directamente en partes del gobierno.