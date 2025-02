Exsubsecretario Monsalve habría desistido de responder cuestionario de comisión investigadora

Síntesis generada con OpenAI

La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, que indaga el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, aún no recibe respuestas a los cuestionarios enviados a él y al Presidente Gabriel Boric. Boric no ha contestado las 49 preguntas enviadas en noviembre, pese a compromisos del Gobierno. Monsalve, en prisión preventiva, decidió no responder las 29 preguntas dirigidas a su gestión y los hechos investigados, argumentando que solo colaborará con la Fiscalía. La falta de cooperación ha ralentizado el trabajo de la comisión, que busca esclarecer los hechos.

