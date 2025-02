Ministra Tohá devuelve críticas de Venezuela tras nueva detención de miembro del Tren de Aragua

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó la detención en Colombia de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias ‘Gocho’, presunto miembro del Tren de Aragua e involucrado en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. El arresto se llevó a cabo en Chiscas, departamento de Boyacá, en respuesta a una notificación roja de Interpol.

Carrillo Ortiz, quien estaba en la mira de la investigación, es acusado de haber participado en la fase de inhumación del cuerpo de Ojeda. “Se trata de una persona que es parte de la asociación del grupo ligado al Tren de Aragua que participó de este delito, y en su caso específico, la participación directa estaría en la fase de inhumación del cuerpo del ex teniente”, aseveró Tohá, agregando que su detención es parte de un esfuerzo coordinado con distintas autoridades internacionales.

En esa línea la jefa de la cartera aclaró que el proceso de extradición ya está en marcha, con el Tribunal de Garantía dando curso a la solicitud presentada por el Ministerio Público y la Justicia chilena. “Lo que tendría que suceder a continuación es que el Estado colombiano procese esta orden para que esta persona venga al país y enfrente acá a la justicia”, explicó.

En esa línea, Tohá subrayó que la captura de Carrillo Ortiz refuerza la estrategia de persecución contra los responsables del crimen: “varios de los participantes de este delito pensaron que huyendo del país iban a eludir la justicia, pero hemos mostrado que en distintos países, en Latinoamérica y en Estados Unidos, los hemos ido encontrando, deteniendo, y no vamos a dejar a ninguno suelto”, afirmó.

Asimismo, la ministra respondió a las críticas de autoridades venezolanas respecto a la investigación en Chile por el crimen de Ojeda. “No solo demostramos que estamos en la razón, sino que, curiosamente, a medida que la Fiscalía tiene resultados que nos acercan a la justicia, algunas autoridades venezolanas se enojan. Debería ser lo contrario. Cuando hay un crimen horrible como este, lo que hay que hacer es felicitar el trabajo investigativo”, concluyó.

Recordemos que el día de ayer BBC News Mundo publicó una entrevista al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en donde apuntó contra la dirección de las investigaciones en Chile del homicidio de Ronald Ojeda.

“Yo he dicho, por ejemplo, que la muerte de Ojeda en Chile fue una operación de falsa bandera que el propio Estado chileno encubrió (…) Nosotros enviamos dos directores nuestros en base coordinación con la Fiscalía Nacional chilena. Yo me comuniqué con el fiscal general y ¿sabe qué ocurrió? No lo recibieron. ¿Por qué no nos permitieron revisar las pruebas de los expedientes? ¿Por qué? Porque no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena“, se lee en la entrevista.

El proceso de extradición de Carrillo Ortiz continuará este viernes en la Corte de San Miguel, donde se definirán los siguientes pasos para su traslado a Chile.