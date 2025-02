Falso damnificado en huelga de hambre por megaincendio en Valparaíso hizo campaña por Kast

Luciano Quintana, que no vive en las zonas afectadas por los incendios de febrero de 2024, ha hecho declaraciones a la prensa como presidente de la “Asociación de Víctimas” En las comunidades afectadas no lo conocen y él mismo reconoce no haber estado en la zona durante la tragedia.

Quién es Víctor Luciano Quintana Ferreira: No vive en la zona afectada por el megaincendio de Viña del Mar y Quilpué. Registra domicilio en Valdivia y tiene una sociedad en Temuco . Es excoordinador nacional del partido en formación “Unidos” , que se define como una agrupación de “civiles patriotas” . En redes sociales, ha expresado críticas al gobierno de Boric , apoyo a José Antonio Kast y ha convocado a manifestaciones a favor del Rechazo . En su cuenta de TikTok, aparece bebiendo vino en una copa con la cara de Pinochet .

Su rol en la huelga de hambre: Participa en una huelga de hambre junto a cuatro personas gravemente afectadas por los incendios . Es presidente de la “Asociación de Víctimas del Terrorismo del 2 y 3 de febrero” , pese a que no perdió bienes ni seres queridos en la tragedia. No estaba en la zona durante el incendio, pero llegó después como “voluntario” .

Reacciones en la comunidad: En Villa Independencia y Pompeya , sectores afectados, nadie lo conoce . Él mismo reconoce su condición de foráneo , pero asegura que su organización es “bastante grande” y tiene miembros en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana . Fue visto en una reunión con Evelyn Matthei , junto a dirigentes y damnificados.

Respuesta del Gobierno: La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro , afirmó que se revisará cada caso de los damnificados en huelga de hambre. Desde La Moneda admiten una “mirada autocrítica” sobre la demora en la reconstrucción. Toro aseguró que el Gobierno busca avanzar más rápido en la recuperación de las zonas afectadas.