Evelyn Matthei acusa doble estándar en filtraciones: algunos se indignan sólo cuando son de su lado

La candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, se refirió este lunes a las filtraciones de los chats entre la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler. La mensajería incluyen críticas a la gestión del Presidente Gabriel Boric y gestiones para el traspaso de asesores desde el equipo de Cariola al municipio de Santiago, lo que llevó a la Fiscalía Regional de Coquimbo a investigar a la diputada por presunto tráfico de influencias.

En una conversación de Mucho Gusto, la exalcaldesa de Providencia expresó su desaprobación hacia las filtraciones, afirmando que “a mí no me gustan esas filtraciones, que quieres que te diga (…) Desde siempre me ha parecido que una cosa es la investigación de posibles delitos y otra cosa son las conversaciones que son de cahuines, que me parece que debieran estar en otro ámbito”, sostuvo en el panel de conversación que incluyó al exfiscal nacional Sabas Chahuán.

En esa línea recordó que las filtraciones a la prensa desde fiscalía son un tema de hace tiempo, y que “algunos se alegran mucho cuando se filtra de un lado y se indignan cuando se filtra del otro lado. Y yo creo que debiéramos tener en realidad una actitud de que eso no es aceptable”. Esto último en referencia a las reacciones que generaron las conversaciones de Luis Hermosilla, encontradas a raíz del caso Factop pero que revelaron una trama de tráfico de influencias en el mundo político, empresarial y judicial.

Además, criticó la reacción del Presidente ante el caso, sugiriendo que su cambio de actitud podría deberse a información no revelada: “él debiera estar por encima, pero además hay un evidente cambio en su actitud. Yo tengo hartos años ya en esto, entonces uno dice ¿No se habrá enterado de algo más que lo haya hecho cambiar de actitud?”.

Respecto a la propia renuncia de Cariola, que comunicó durante la noche de ayer, Matthei sostuvo: “Yo creo que Karol Cariola no tenía otra que renunciar y probablemente es mejor que lo hubiera hecho al principio”. Además, se refirió a las tensiones dentro de la coalición gobernante, afirmando: “Lo que parecía como una amistad, como un grupo joven que habían llegado todos juntos, había mucho cariño, en realidad no lo hay tanto”.