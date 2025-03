Senadores exigen al Presidente Boric proteger cielos del norte ante impacto de proyecto INNA

Cumpliendo el compromiso suscrito en las comisiones de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales; Minería y Energía; y Relaciones Exteriores, la Sala del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo mediante el cual se solicita al Ejecutivo fijar un radio crítico obligatorio de protección en aquellos sitios estratégicos para la observación astronómica óptica e infrarroja, y establecer zonas de exclusión.

La semana pasada, representantes del Observatorio Europeo Austral (ESO) se reunieron con los legisladores para advertir sobre los efectos adversos que podría tener la instalación del complejo industrial de producción de hidrógeno y amoniaco verde de la empresa AES Andes (proyecto INNA), en las inmediaciones del observatorio Paranal. En particular, las consecuencias que generarían las plantas de producción en la contaminación lumínica.

El proyecto de acuerdo solicita al Presidente Gabriel Boric analizar la modificación del decreto N° 2, de 2023, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que declara áreas con valor científico y de investigación para la observación astronómica, con el objeto de fijar un radio crítico obligatorio de protección en aquellos sitios identificados como estratégicos para la observación astronómica óptica e infrarroja.

Asimismo, plantea “definir y establecer zonas efectivas de exclusión, única solución duradera para la protección definitiva del patrimonio astronómico, científico y ambiental excepcional que posee Chile; designándose al Ministro de Relaciones Exteriores, como coordinador de estas acciones a fin de mancomunar los esfuerzos con autoridades y expertos nacionales e internacionales”.

El proyecto añade que “el Servicio de Evaluación Ambiental publicó en mayo de 2024, el documento ‘Criterios para determinar la susceptibilidad de afectar áreas astronómicas’. Sin embargo, este documento, que tomó en cuenta de manera específica los sitios de particular interés para la observación astronómica en el rango óptico e infrarrojo identificados por la Comisión Asesora Ministerial de Áreas con Valor Científico y de Investigación para la Observación Astronómica, establece sólo un criterio para definir si un proyecto ingresa al SEIA como Estudio, no entregando un criterio de evaluación de proyectos en relación a sus impactos en contaminación lumínica y no considerando el efecto acumulado que uno o varios proyectos pueden tener sobre el cielo nocturno”.

Apoyo transversal de senadores

La senadora Yasna Provoste (DC) junto con los senadores José Miguel Insulza (PS), Rojo Edwards (PSC) y Manuel José Ossandón (RN), valoraron la aprobación unánime del proyecto de acuerdo.

Provoste, representante de la Región de Atacama, sostuvo que es fundamental designar al Ministro de Relaciones Exteriores, como coordinador de estas acciones a fin de mancomunar los esfuerzos con autoridades y expertos nacionales e internacionales.

Edwards destacó que la astronomía como disciplina científica se ha desarrollado en Chile desde mediados del siglo XIX, inicialmente viendo concentrada su actividad en la zona central del país y gradualmente desplazándose al desierto de Atacama en la zona norte. Remarcó que ya en el siglo XX vio aparecer los primeros observatorios internacionales en el norte de Chile, varios de los cuales se han proyectado hasta el presente.

Ossandón resaltó que, gracias a la firma de diversos acuerdos suscritos o reconocidos por el Gobierno de Chile, la comunidad científica chilena tiene generalmente acceso gratuito, por medio de un proceso competitivo, al 10% del tiempo de observación en todos los telescopios de consorcios extranjeros instalados en Chile, lo que es una condición única en el mundo.

Por último, la senadora Provoste reiteró que se encuentran disponibles estudios técnicos recientes realizados por el Observatorio Europeo Austral que indican en sus resultados que, incluso bajo el escenario más optimista, la implementación del proyecto industrial INNA generaría un incremento significativo del nivel actual de contaminación lumínica, más que duplicándolo respecto de la situación actual, confirmando así la preocupación sobre la inviabilidad técnica y científica de ejecutar el proyecto en las inmediaciones de estos observatorios de categoría mundial.

Suscribieron al texto: senadoras Yasna Provoste, Isabel Allende, Luz Ebensperger, María José Gatica, Paulina Núñez, Ximena Ordenes, Claudia Pascual, Ximena Rincón, Alejandra Sepúlveda y Paulina Vodanovic; y los senadores Pedro Araya, Karim Bianchi, Juan Luis Castro, Juan Castro Prieto, Luciano Cruz-Coke, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Rojo Edwards, Iván Flores, Sergio Gahona, Rodrigo Galilea, José García, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Felipe Kast, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Iván Moreira, Daniel Núñez, Manuel José Ossandón, Rafael Prohens, Kenneth Pugh, Jaime Quintana, Gastón Saavedra, Gustavo Sanhueza, Enrique Van Rysselberghe, Esteban Velásquez y Matías Walker.