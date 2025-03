Entre la unidad o el camino propio: el dilema de la DC para “evitar que el partido desaparezca”

En pleno debate sobre las estrategias para enfrentar las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) ratificó al diputado Alberto Undurraga como su candidato a La Moneda, además de comunicar su negativa a realizar primarias con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA). La fórmula planteada por la DC busca emplazar a los partidos de Socialismo Democrático para inscribir dos primarias y dos listas parlamentarias.

Si bien la falange no es parte de la coalición de Gobierno, en las pasadas elecciones municipales sí participó de la alianza electoral, por lo que la aspiración inicial del oficialismo es repetir la misma estrategia de unidad en los comicios de este año. Algo que fue puesto en jaque frente al cambio de estrategia propuesto por la DC, cuyo trasfondo político-electoral divide las aguas al interior del mismo partido.

“El punto no es contra alguien. El punto es qué es lo más eficiente para ganarle a la derecha. Y la verdad es que, cuando uno escucha que lo que se quiere es hacer algo que sea la continuidad del Gobierno, está bien si ustedes quieren hacer eso, pueden hacerlo, pero está condenado a sacar más o menos lo mismo. Si uno convoca a los mismos para hacer lo mismo, va a sacar lo mismo, y eso está entre el 25 y el 30%. Para ganar se requiere mucho más que eso”, dijo esta semana Undurraga en entrevista con T13.

Ampliar la base de apoyo mediante el reordenamiento de la centroizquierda es el principal argumento que plantean desde la directiva democratacristiana, aunque también reconocen que las conversaciones siguen abiertas hasta el momento de inscripción de las primarias a fines de abril.

Lo que algunos militantes de la tienda han calificado como el “centro sin complejos”, otros lo plantean como la necesidad de competir con una “coalición renovada”. Así lo señala el sociólogo y exsecretario general de la DC, Víctor Maldonado, quien también afirmó que “la continuidad del Gobierno es imposible”.

“En el tema de la coalición es imposible por una razón obvia. Existió la Concertación en los primeros gobiernos de la centroizquierda, existió la Nueva Mayoría con Bachelet, pero este Gobierno no tiene coalición, no tiene nombre, porque no tiene existencia. Por lo tanto, la tarea política es alcanzar la constitución de una nueva coalición que hoy no existe y debe existir. Pero si hacemos lo mismo, con los mismos, no lo vamos a lograr”, dijo.

En esa línea, el analista advirtió que lo que plantea la Democracia Cristiana no tiene como objetivo generar divisiones. Además, agregó que –a su juicio– no existe “una diferencia abismal entre quienes quieren ir directo a una confluencia con el oficialismo y quienes quieren pasar por un proceso de aglutinamiento con el Socialismo Democrático previamente”.



“El centro político se ha desdibujado tanto que algunos se cambiaron de bando. Y si el centro no se perfila, esto puede terminar siendo una competencia entre derecha dura y centroderecha. No podemos regalarle moderados a la derecha. Y si esta coalición de centroizquierda se renueva, la gente de centro, que en voto obligatorio pesa mucho más que la elección pasada, podrá volver”, indicó.

“Descartemos el camino propio”

No obstante, al interior de la DC hay voces que advierten los riesgos de plantear un camino diferente que no sea el de la unidad con todo el arco del progresismo. A lo que se suma una débil posición negociadora, debido a la baja representación parlamentaria.

Uno de los discursos más comentados en la Junta Nacional de la falange, el pasado fin de semana, fue el del senador Francisco Huenchumilla, quien hizo un llamado al realismo político.

“Lo real es que nosotros tuvimos en su momento 38 diputados y hoy tenemos 5. Que hoy día estamos en el 4%. Que en los últimos 25 años nunca hemos tenido la jefatura del Estado”, comenzó diciendo.

El parlamentario por La Araucanía agregó que “tener la jefatura del Estado significa la esencia de un partido político”, pero que la pregunta es si hoy la DC está en condiciones de conducir con el 4% de representación.

“Como no estamos en condiciones, descartemos de partida el camino propio. (…) El peligro que puedo tener es quedar solo y, entonces, se me viene la estantería abajo”, advirtió Huenchumilla frente a los representantes de la colectividad.

En esa misma línea, el senador Iván Flores (DC) también ha apelado al realismo en la toma de decisiones electorales.

“Lo que ha decidido la Democracia Cristiana, particularmente su directiva y la Junta Nacional, finalmente facilita el progresivo aislamiento político de la DC dentro del progresismo. (…) Pero por sobre todas las cosas lo que va a hacer es debilitar la posibilidad de tener una buena lista parlamentaria. No hay que darse gustitos personales respecto a una candidatura y tampoco intentar el camino propio, porque ya sabemos cómo nos ha ido”, señaló Flores.

Del mismo modo, la exsecretaria nacional de la DC, Cecilia Valdés, ha sido otra de las voces críticas a la estrategia planteada por la directiva. A fines del año pasado, junto a un grupo de 39 dirigentes y militantes de base, manifestó –mediante una carta abierta– su descontento por los límites en la política de alianzas planteados por Alberto Undurraga, señalando que representan un “grave error político” y un “dilema falso” que excluye a aquellos con los que históricamente han compartido ideales progresistas.

“Es la misma tesis que sostuvo Carolina Goic y que nos llevó al camino solitario, son excusas para no conceder la unidad que tanto requiere Chile y para que la derecha no vuelva a gobernar. (…) La DC siempre ha ocupado al PC para justificar su actuar”, dijo Valdés a El Mostrador.

Evitar que la DC desaparezca

Otra preocupación latente en la Democracia Cristiana es el decrecimiento que ha sufrido en los últimos años. Por lo mismo, la negociación parlamentaria cobra especial relevancia en un contexto de eventuales cambios al sistema político y cupos que el oficialismo busca negociar bajo el paraguas de una candidatura presidencial unitaria.

“A partir de nuestra realidad –en que estamos en la parte baja de la tabla–, el objetivo central que tenemos que tener es evitar que el partido desaparezca. Porque, si no hacemos las cosas bien, vamos a bajar del 4%, y muchos están promoviendo un cambio en el sistema político inmisericorde para nosotros. Porque en política nadie te regala nada, sino que todo está en función del poder que tú tienes”, dijo el senador Francisco Huenchumilla en el encuentro nacional de la DC.

Asimismo, advirtió que “la clave de toda esta negociación es la lista parlamentaria. Si nosotros bajamos los parlamentarios menos del 4% o del 3%, estamos condenados a desaparecer. (…) La línea roja tiene que ser la negociación parlamentaria”, sostuvo el senador.