Con umbral del 5%: comisión del Senado a un paso de despachar reforma política a la Sala

La reforma política impulsada por un grupo transversal de senadores —integrado por el PS, PPD, UDI, RN y Evópoli— quedó a un paso de ser despachada a la sala tras la aprobación en la Comisión de Constitución del Senado de su eje central: un umbral electoral del 5% para limitar la proliferación de partidos en la Cámara de Diputados. El proyecto busca contener la fragmentación política y el fenómeno del discolaje en el Congreso.

Este lunes, la comisión —presidida por Alfonso de Urresti (PS)— respaldó en votación dividida la enmienda clave, que establece que solo los partidos con al menos ocho legisladores o el 5% de los votos válidos a nivel nacional en elecciones de diputados podrán participar en la asignación de escaños. La medida fue apoyada tanto por él como por Luz Ebensperger (UDI), mientras que Claudia Pascual (PC) votó en contra.

Entre las innovaciones, se acordó que los partidos que no superen el umbral deberán ceder sus escaños a colectividades de su mismo pacto que sí cumplan los requisitos. Originalmente, el proyecto planteaba traspasar votos, pero el Servel advirtió que “si se asignan los votos, el (Tricel) va a asignar los votos y eso va a afectar las cuentas de gasto, los reembolsos y una serie de efectos posteriores que no son el propósito que tiene la norma”, según anotó Andrés Tagle en diciembre pasado. Asimismo también se ajustó el mecanismo para casos en que un partido no tenga aliados a quienes ceder escaños, asignándolos a otras listas de manera proporcional.

Sin embargo, la reforma mantiene el alcance del umbral solo para diputados, no para senadores, lo cual mantiene atenta a la Cámara Baja. Esto se debe a que la elección del Senado es diferida (sólo se renueva la mitad de la Sala en cada elección) y medir el umbral en base a votos de diputados complicaría su aplicación a senadores en ejercicio.

Durante la discusión, Pascual alertó que la norma “genera reglas y genera restricciones, a mi juicio, bastante más restrictivas, incluso más que las que colocaba el sistema electoral binominal”, argumentando en base a los requerimientos planteados por la norma. “Va a excluir visiones de país, del Parlamento, e incluso puede ser aún más restrictivo que lo que ya se le criticaba al sistema electoral binominal, que no permitía la diversidad de visiones del país”, aseguró la senadora, emitiendo su voto en contra.

En respuesta, Urresti defendió la necesidad de abordar la fragmentación: “No hacerlo sería una irresponsabilidad política (…) Todos tenemos el diagnóstico de que la fragmentación le está haciendo un tremendo daño al sistema político y al país y no al Gobierno de turno(…). Hemos dado, senadora Pascual, todas las garantías. Buscar aviesas intenciones a lo que cada uno pretende, no es democrático. Lo mejor es zanjar la discusión democrática”.

En tanto Ebensperger, como autora de la enmienda, afirmó que la norma del umbral se trataba del “corazón de la iniciativa”, por lo que no podía quedar exenta en la redacción propuesta en particular. Asimismo, afirmó que su aprobación tuvo en consideración las observaciones emitidas por el Servel.

Pendientes quedan así temas como las órdenes de partido y el cese en el cargo, que se votarán en la próxima sesión. Mientras tanto, el Gobierno enfrentó otro revés al declararse inadmisibles sus indicaciones para restringir el voto migrante en elecciones presidenciales y parlamentarias.